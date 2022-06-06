Vali Dr. Ozan Balcı; "5 yeni arıtma tesisi yapacağız"

Vali Dr. Ozan Balcı, 5 ilçeye arıtma tesisi yapacaklarını belirterek Van halkından Van Gölüne ve Van’a sahip çıkmaları istedi. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından İskele Mahallesinde inşa edilen Van’ın 50 yıllık arıtma ihtiyacını karşılayacak olan ‘Van Merkez Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ tam kapasite çalışmaya devam ediyor.

Çalışmaları yerinde incelemek için arıtma tesisine gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, tesis hakkında Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ve VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’dan bilgi alıp tesisi gezdi. Yapılan bu modern tesisin Van Gölü için çok kıymetli olduğunun altını çizen Vali Dr. Ozan Balcı, Sadece Van Gölü'nü değil, ırmakları, dereleri, meraları ve yaylaları da koruyacaklarını söyledi.

“Van Golü’ne ve Van’a sahip çıkalım ”

Vali Dr. Ozan Balcı, “Van Merkez İleri Biyolojik Tesisimiz şu anda tam kapasite çalışıyor. Tesisten çıkan su temiz ve göle zararı yok. İnşallah Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray, Bahçesaray'a da arıtma tesisleri kuracağız. Çünkü oradaki sular da sonuçta derelerle, ırmaklarla birleşip Van Gölü'ne geliyor. Asıl amacımız. Van Gölü'nü korumak. Van’ın doğasını korumak.

Van Gölü bizim için çok kıymetli, Van çok değerli. Koruyacağız, temiz tutacağız. Sadece Van Gölü'nü değil. Irmakları, dereleri de kirletmeyeceğiz. Meralarını, yaylalarını da koruyacağız. Van meralarıyla meşhur. Türkiye'nin meralarına yaklaşık yüzde 10’u burada. Tarıma, toprağa, üreticiye dost bir Vali olarak söylüyorum. Kentimiz temiz tutup doğamızı koruduğumuz zaman ilimizde hayvancılıkta, tarımda, balıkçılıkta, arıcılıkta, kat ve kat artacaktır. Van Gölü bir kültürel miras. Sadece coğrafi bir zenginlik, doğal bir zenginlik değil. Aynı zamanda ekonomik bir değer. Aynı zamanda kültür turizm açısından önemli. Van Gölü'nü korumamız lazım. Buradan da bütün Vanlı hemşerilerimize rica ediyorum Van Gölüne Van’a sahip çıkalım” dedi.İHA