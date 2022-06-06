Vali Dr. Ozan Balcı; "5 yeni arıtma tesisi yapacağız"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret etti.

ÇEVRE 06.06.2022, 09:05
Vali Dr. Ozan Balcı; "5 yeni arıtma tesisi yapacağız"

Vali Dr. Ozan Balcı, 5 ilçeye arıtma tesisi yapacaklarını belirterek Van halkından Van Gölüne ve Van’a sahip çıkmaları istedi. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından İskele Mahallesinde inşa edilen Van’ın 50 yıllık arıtma ihtiyacını karşılayacak olan ‘Van Merkez Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ tam kapasite çalışmaya devam ediyor.

Çalışmaları yerinde incelemek için arıtma tesisine gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, tesis hakkında Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ve VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’dan bilgi alıp tesisi gezdi. Yapılan bu modern tesisin Van Gölü için çok kıymetli olduğunun altını çizen Vali Dr. Ozan Balcı, Sadece Van Gölü'nü değil, ırmakları, dereleri, meraları ve yaylaları da koruyacaklarını söyledi.

“Van Golü’ne ve Van’a sahip çıkalım ”
Vali Dr. Ozan Balcı, “Van Merkez İleri Biyolojik Tesisimiz şu anda tam kapasite çalışıyor. Tesisten çıkan su temiz ve göle zararı yok. İnşallah Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray, Bahçesaray'a da arıtma tesisleri kuracağız. Çünkü oradaki sular da sonuçta derelerle, ırmaklarla birleşip Van Gölü'ne geliyor. Asıl amacımız. Van Gölü'nü korumak. Van’ın doğasını korumak.

Van Gölü bizim için çok kıymetli, Van çok değerli. Koruyacağız, temiz tutacağız. Sadece Van Gölü'nü değil. Irmakları, dereleri de kirletmeyeceğiz. Meralarını, yaylalarını da koruyacağız. Van meralarıyla meşhur. Türkiye'nin meralarına yaklaşık yüzde 10’u burada. Tarıma, toprağa, üreticiye dost bir Vali olarak söylüyorum. Kentimiz temiz tutup doğamızı koruduğumuz zaman ilimizde hayvancılıkta, tarımda, balıkçılıkta, arıcılıkta, kat ve kat artacaktır. Van Gölü bir kültürel miras. Sadece coğrafi bir zenginlik, doğal bir zenginlik değil. Aynı zamanda ekonomik bir değer. Aynı zamanda kültür turizm açısından önemli. Van Gölü'nü korumamız lazım. Buradan da bütün Vanlı hemşerilerimize rica ediyorum Van Gölüne Van’a sahip çıkalım” dedi.İHA

Yorumlar (0)
16
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 38 84
2. 1461 Trabzon FK 38 74
3. Bodrumspor 38 72
4. Sivas Belediyespor 38 69
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 38 66
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 38 66
7. Çorum FK 38 65
8. Afjet Afyonspor 38 62
9. Ankaraspor 38 55
10. Somaspor 38 53
11. İnegölspor 38 51
12. Etimesgut Belediyespor 38 47
13. Serik Belediyespor 38 45
14. Sarıyer 38 43
15. Diyarbekirspor 38 41
16. Adıyaman FK 38 41
17. Turgutluspor 38 37
18. Ergene Velimeşespor 38 35
19. Niğde Anadolu FK 38 29
20. Kahramanmaraşspor 38 19
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22