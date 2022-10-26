Vali Balcı: Depreme hazırlıklı olmalıyız

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, 2011 yılında 7.2 ve 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybeden 644 vatandaşımız anıldı. Toplantıda, 2011 Van depreminden günümüze afet risk yönetimi çalışmaları görüşülerek, AFAD ve ilgili kurumlar sunum eşliğinde İRAP hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıda konuşan Vali Ozan Balcı, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diledi.

"HERKES ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMALI"

Depreme hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Vali Ozan Balcı, "Gerekli tedbirleri alarak daha dayanıklı ve modern şehirleri inşa etmeliyiz. İl afet riski azaltma planını ciddiyetle ele almamız gerekiyor. Herhangi bir afet olduğunda onu engellemek de bizim elimizde. Bunun vebali çok. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Risk planlarıyla ilgili eğitim kağıt üzerinde kalmamalı. Yeni eğitim planları, alınacak tedbirler, tatbikatlar olsun. İçişleri Bakanlığımız bu yılı AFAD yılı olarak ilan etti. Bu konuda eğitim faaliyetlerini bizim arttırmamız lazım. Özellikle okullarda. Allah'ın verdiği aklı, bilimi de kullanarak devletimizin de imkan kabiliyet potansiyelini kullanarak bu afetleri azaltmak için elimizden gelen çabayı, gayreti göstermeliyiz" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN PLANLARI HAYATA GEÇİRMEK"

Daha sonra konuşan AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer, İRAP toplantılarının önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Bu eylem program, planları hocalarımız, danışmanlarımızla kitaplara yazmak elbette çok önemli. Ama bunun en önemli ayağı izleme ve değerlendirmeyle bunların hayata geçmesini sağlamaktır. Bu risk azaltma planlarının amaçlarını en kısa sürede Van'da örnek proje ve pilot bölge olarak bitirmemiz gerekiyor. Kamu kurumlarının gücüne güç katan en önemli konu da sivil toplum.

Sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birlikleri, bunların akreditasyonu, farkındalığı. Daha da önemlisi AFAD gönüllülerimiz var." Toplantı sonrası Vali Ozan Balcı ve beraberindekiler, depremde çekilen fotoğrafların sergisini gezdi. Toplantıya, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer, Vali Yardımcıları Furkan Duman, Ahmet Tozlu, Yücel Erdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe kaymakamları ile belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldı.

Van Bölge Gazetesi