Tuşba Belediyesi’nden, ‘temiz bir çevre için öğrencilerle el ele’ kampanyası

Hayata geçirdiği birçok sosyal sorumluluk projeleriyle bilinen Tuşba Belediyesi; dünyayı tehdit eden iklim değişikliği ve çevre kirliliğine dikkat çekmek, çevre duyarlılığı oluşturmak adına ‘Temiz bir çevre için öğrencilerle el ele’ sloganıyla temizlik kampanyası düzenledi.

‘Türkiye Çevre Haftası’ kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen temizlik kampanyasında belediye çalışanları tarafından eldiven, şapka ve çöp poşeti dağıtılan Bardakçı Ortaokulu öğrencileri, Van Gölü’nün Bardakçı Mahallesi sahil bandında çöp topladı. Sahile gelişi güzel atılan çöpleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu ve Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ile birlikte toplayan öğrenciler, tek tek topladıkları cam, plastik, metal ve kağıt gibi çöpleri ayrıştırarak poşetlere doldurdular.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ı direktifleri ile kampanyayı düzenlediklerini belirten Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, doğa ve çevrenin, atalarından miras kaldığını ve kendilerinin de gelecek nesillere miras bırakmak istediklerini söyledi. Çocuklarına temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük görevleri olduğunu dile getiren Yertürk, “Eğitimci olan Belediye Başkanımız Salih Akman, eğitim ve çevreye ayrı bir önem vermektedir. Bugün de başkanımızın direktifleri ile burada öğrencilerle birlikte bir temizlik kampanyası yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Bakır Bedevioğlu ise Tuşba Belediyesi’nin katkılarıyla Bardakçı Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla çevre temizliği yaptıklarını kaydetti. Buradaki amaçlarının öğrencilerde çevre bilincini uyandırmak, çevreye karşı hassasiyet geliştirerek çevreyi temiz tutma alışkanlığı kazandırmak olduğunu vurgulayan Bedevioğlu, “Kampanyanın düzenleme talimatı veren ve katkı sağlayan Tuşba Belediye başkanımız Salih Akman’a ve ekibine teşekkür ediyorum” diye belirtti.

Belediye personeli ve öğrenciler tarafından sahilde toplanan kilolarca plastik, cam ile her türlü atık ve çöpler, belediyeye ait kamyona yüklenerek çöp geri dönüşüm merkezine taşındı. Temizledikleri sahilde, ‘Çevre miras değil, gelecek nesillere devredilecek emanettir’, ‘Temiz tut kirletme Tuşba’yı hem doğayı, korursun hem kendini’ şeklinde pankartlar açan öğrencilere, Tuşba Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.İHA