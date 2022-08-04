Tuşba ‘Ayanıs Kadınlar Plajı’ açılıyor

Van Gölü sahillerini gün yüzüne çıkaran projeleriyle dikkatleri çeken Tuşba Belediyesi, bölgede büyük bir eksiklik olan kadınlar plajını halka kazandırıyor.

Ayanıs Mahallesi’nin Van Gölü sahilinde yapılan ‘Ayanıs Kadınlar Plajı’nın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve il protokolünün katılacağı bir törenle hizmete açacaklarını ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, fiziki olarak dışarıdan görülmesi mümkün olmayan bir alanda yapılan plajda, kadınların gönül rahatlığıyla Van Gölü’nün mavi sularından faydalanabileceklerini söyledi.

Toplam 21 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Ayanıs Kadınlar Plajı’nda alt katı mescit ile WC ve üst katı ise restorandan oluşan toplam 370 metrekare kapalı alana sahip bir de sosyal tesisin bulunduğunu anlatan Başkan Akman, “Yaklaşık 200 metre kıyı şeridi olan plajımızda, ayrıca 50 adet piknik masası ve piknik alanları, çocukların eğlenmeleri için çocuk oyun grubunun da bulunduğu plajımız yaklaşık 2 milyon 100 bin TL’ye mal oldu” dedi.

Kadınların haklı talepleri doğrultusunda bu plajı bölgeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan Akman, “Van Gölü’nün en güzel koylarını barındıran Tuşba’mızın sahil kesiminin bölge ve dolayısıyla ülke turizmine kazandırılması için yürüttüğümüz girişimler sonucu Bardakçı Mahallesi’nden başlayarak Çitören, Mollakasım, Ayanıs ve Yeşilsu mahalleleri ile Çolpan Mahallesi’ni kapsayan toplam 2 bin 300 hektarlık kıyı şeridinin hazırlanan ‘Turizm İmar Planı’ Tarım ve Orman Bakanlığı tarım dışı kullanım izni onaylanarak yürürlüğe girmesiyle ilçemiz turizmde söz sahibi olacak” ifadelerini kullandı.

Ayanıs Kadınlar Plajı’nın açılışının; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve il protokolünün katılımlarıyla 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00’da yapılacağını söyleyen Başkan Akman, plajda düzenlenecek olan açılış törenine tüm Tuşba ve Van halkını davet etti. Başkan Akman, törene katılmak isteyen vatandaşlar için tahsis edilen araçların İskele Caddesi Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile Kazım Karabekir Caddesi Şişli Öğretmenler Evi Müdürlüğü önünde saat 15.00’te hareket edeceğini ifade etti. İHA