Resmi Gazete'de yayımlandı! Van o bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Van'ın Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Toprakkale Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Van İli, Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Toprakkale Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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