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Park AVM City Van AVM olarak geri dönüyor

Park AVM’nin son durumunu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özdek, Wan Haber’e değerlendirdi.

ÇEVRE 16.02.2022, 10:13
Park AVM City Van AVM olarak geri dönüyor

2010 yılında temeli atılan ve tamamlanması yıllar süren City Van AVM’nin derdi bitmek bilmiyor. Yapılmaya başlandığı günden beri dillerden düşmeyen AVM, 2019 yılında alelacele açıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde dev bir ucubeyi andıran AVM’nin çilesi bitmek bilmedi. Önce adı Park AVM olarak değiştirildi, daha sonra sorunları cereyan etmeye başladı.

Bir gün elektriği kesilen AVM’nin, diğer gün suyu, doğalgazı, asansörü, yürüyen merdiveninde sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Kentte yaşayan vatandaşların yıllarca umutla beklediği AVM, beklentileri bir türlü karşılayamadı. AVM’de her geçen gün yeni bir sorun yaşanınca, içerisinde çalışan esnaflar bir bir işyerlerini kapattı.

Daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait olan 75 dükkanı 120 milyon liraya satışa çıkardı. Açılışı yılan hikayesine dönen ve açılıştan sonra da alay konusu olmaya devam eden milyonluk yatırımın kapısına kilit vuruldu. Park AVM’de kentteki birçok yapı gibi yok olmaya mahkum edildi. 

‘İsmi değişti’

Akıbeti merak konusu olan Park AVM’nin son durumunu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özdek’e sorduk. Özdek, AVM’nin en geç Kurban Bayramına kadar açılacağını söyledi. Özdek ayrıca AVM’nin isminin tekrardan City Van AVM olacağını ve bu konuda patent aldıklarını ifade etti. Özdek, “Bu AVM yüzde 50 belediyenin, yüzde 50 ise vatandaşın.

City Van AVM bu şehir için bir fayda. Van için önemli bir noktada. Van’ın kalbi denilecek bir konumda. Esnaflar ve iş insanları buranın bir an önce açılmasını bekliyorlar. Biz yeni yönetim olarak, yönetime geldikten sonra AVM için çeşitli adımlar attık. Park AVM ismini değiştirmek istedik ve patentini aldık. Park AVM, artık City Van AVM ismiyle açılacak” dedi. 

‘En geç Kurban Bayramına kadar’

AVM için yaptıkları çalışmaları anlatan Özdek, “Attığımız yeni adımlar neticesinde iskanını aldık. İskan ve ruhsatı bittikten sonra elektrik borçlarını ödedik. AVM’nin içerisindeki bakım ve onarım için de Vali Bey ile uzlaştık.

Onun alt yapı çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Bakım ve onarım için bir firmaya vereceğiz. Bu firma da tadilatı bitirecek. Dış cephe ile içerideki durumunu da değiştireceğiz. İçerdeki dükkanlarda birleştirme yapacağız. Burayı kurumsal bir firmaya verdik. Bu firma içeriyi markalarla dolduracak. Doldurduktan sonra da City Van AVM’yi çok güzel bir hale sokarak açacağız. En geç Kurban Bayramına kadar AVM’yi açacağız” diye konuştu. 

‘Ciddi adımlar atıyorum’

Özdek, AVM’yi açmak için ciddi adımlar attığını belirterek, “Burayı tamamen hayata geçirmek için ben yönetim kurulu başkanı olarak çok ciddi adımlar atmaktayım. Burayı Van’a kazandırmayı hedefliyoruz. Buradan 2 bin insan ekmek yiyecek.

Bu Van’a da katmadeğer olacak. City Van AVM’yi hayata geçirip Van’a kazandıracağız. Bizim şu anki yoğun çalışmalarımız bu yöndedir. Bizler de bu çalışma ve azimle çok yakın zamanda açacağız. AVM’yi sorunlarından arındırarak, bakım onarımını yaparak, burayı hayata geçireceğiz. Çok görkemli bir açılışla City Van AVM’mizi Van’a kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL

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