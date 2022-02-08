Okullarda tehlike oluşturan buzlar kırılıyor
Van Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, okul binalarının çatılarında oluşan ve öğrenciler için tehlike arz eden buz sarkıklarını temizliyor.
Van’da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıkları tehlike oluşturuyor. Bazı bölgelerde 1 metreyi bulan buz sarkıklarını temizlemek için itfaiye daire başkanlığı ekipleri harekete geçti. Okul müdürlerinin ihbarıyla harekete geçen itfaiye ekipleri, eğitim öğretimin aksamaması ve muhtemel can ve mal kaybının önüne geçmeye çalışıyor.
Tuşba ilçesine bağlı Hürriyet İlköğretim Okulu Müdürü Çetin Aslan, öğrencileri daha güvenli bir ortamda teneffüsse çıkartabileceklerini belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Öğrenciler ise sarkıklardan dolayı dışarı çıkmaya korktuklarını belirterek buzların kırılmasıyla daha rahat hava alabileceklerini söyledi.
Ekipler, vatandaşlardan dikkatli olmalarını, özellikle çatı altlarında yürürken temkinli davranmalarını ve tehlike arz edecek bir durumla karşılaşıldığında 112 itfaiye hattını arayarak yardım istemeleri gerektiğini bildirdi.
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