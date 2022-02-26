Nesli tükenmekte olan Semender'e vatandaşlardan yoğun ilgi
Malatya'da nesli tükenmekte olan yeşil benekli Semender vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.
Yeşilyurt ilçesinde vatandaşlar, bölgede nesli tükenmekte olan sarı benekli bir semender gördü. Vatandaşlar tarafından fotoğraflanan semender, daha sonra doğal yaşam ortamına bırakıldı. Boyları 14 ile 19 cm arasında değişen semender hem suda hem de karada yaşayan, dünya genelinde nesli tükenmekte olan sürüngen kategorisinde bulunuyor.
Genelde yağmur sonrası ortaya çıkan semender, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Muş, Bingöl, Bitlis ve Malatya illerinde ve Çamlıyayla'da görülüyor.
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