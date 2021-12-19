Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu.

ÇEVRE 19.12.2021, 12:18
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları Van’da 5, Muş’ta 4, Bitlis ve Hakkari’de 1 derece olması beklenmektedir” denildi.iha

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2. Liverpool 17 40
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