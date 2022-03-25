Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yer yer olmak üzere kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Muş, Hakkari ve Bitlis'te sabah saatlerinden itibaren, Van çevrelerinde ise öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçmesi beklenmektedir.

Öğle saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin geneli ile Van'ın güney ilçelerinin aralıklı olmak üzere kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgârın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Van 3, Hakkâri 4, Bitlis ve Muş’ta 1 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde beklenen kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgâra bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.