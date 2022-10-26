Meteoroloji Van'ı uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Türkiye'nin bazı illerinde şiddetli sağanak etkisini göstermeye devam ederken, çoğu kentte ise hava güneşli. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

SAĞANAK VE KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Şehrivan Gazetesi