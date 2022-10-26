Meteoroloji Van'ı uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van, Malatya, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Türkiye'nin bazı illerinde şiddetli sağanak etkisini göstermeye devam ederken, çoğu kentte ise hava güneşli. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
SAĞANAK VE KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Şehrivan Gazetesi
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|10
|14
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|9
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|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
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|8. Liverpool
|11
|16
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|15
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|12
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|12
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