Leylekler, 46 yıldır aynı direkte yuva yapıyor

Van’ın Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerdere Mahallesi’nin 46 yıllık misafirleri leylekler, yaklaşık 46 yıldır aynı direkte konaklıyor.

ÇEVRE 27.06.2022, 12:41
Leylekler, 46 yıldır aynı direkte yuva yapıyor

Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerdere Mahallesi’ni mesken tutan leylekler, yaklaşık 46 yıldır aynı direkte konaklıyor. Mahalle sakinlerinden İsmail Genel’in bahçe duvarının yanındaki elektrik direğindeki yuvada kuluçkaya yatan leylekler, 4 yavru dünyaya getirdi. Bu yıl dünyaya getirdikleri 4 yavrudan ikisi yuvadan düşerek telef oldu. Yaz boyunca akarsularda ve mahallenin hemen yanı başında bulunan göletten avladıkları balık, kurbağa ve yılanlarla yavrularını besleyen leylekler, vatandaşlar tarafından da yemleniyor.

Bu yıl dünyaya getirdikleri 4 yavrudan ikisi yuvadan düşer telef olduğunu ifade eden mahalle sakini Hacı İsmail Genel, “Leylekler 1976 yılında sulama göletin yapımı ile beraber iki grup olarak buraya geldiler. Bir grup karşı taraf yerleşti, bir grupta buraya yerleşti. Karşı direkteki yuva, mahallede meydana gelen rüzgardan dolayı çatıdan kopan bir saç oradaki yuvayı bozdu.

Ondan sonra orada daha yuva yapmadılar. Buradaki leylekler her Mart ayının 5'i ile 20'si arasında mutlaka geliyorlar. Bir sene yuvaları düştü buradan bir vagon çöp kaldırdım. Daha sonra tekrar biz yuvanın ızgarasını yaptıktan sonra onlarda geri kalan kısmı tamamladılar. Geldikleri her yıl hiç durmadan yuvalarına ne buluyorsalar taşıyorlar. Eskiden çevre köylerde de çok vardı. Son zamanlarda az denecek kadar yok. Çünkü her taraf şenlik oldu, yaşam alanları azaldı. Burada kalmalarının nedeni tahminime göre buradaki göletin oluşu ve yem sorunu yaşamamaları. Balık var, kurbağa var, yılan var. Burada her türlü besin kaynağı mevcut. Bundan dolayı bizim mahalleyi terk etmediklerini düşünüyorum” dedi.

“Benim ve mahallemiz için güzel bir şenliktir”
Leylek ailesine çok alıştıklarını ifade eden Genel, “Her kuluçkaya yattıklarında ortalama en az 3 ile 5 yavru yapıyorlar. Bu sene 4 yavru yaptılar. 2 yavru yuvadan düşerek öldü. Bazen geç geldiklerinde her gün yuvalarına bakıyorum. Benim için güzel bir şenliktir bunlar. Mahallemiz içinde güzel bir şenliktir. Bura gelen misafirlerimizin ilgisini ilk çeken leyleklerin yuvası oluyor. Özellikle benim için çok değerlidir bunlar. Mahalleli olarak bu misafirlerimize çok alıştık" dedi.

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