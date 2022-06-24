Kırmızı listedeki Arap tavşanının 5 yavrusu özel bakıma alındı

VAN'ın Edremit ilçesinde, bitkin bulunan 5 yavru Arap tavşanı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bakıma alındı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesindeki Arap tavşanlarıyla ilgili merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Getirdiklerinde hayvanlar bitkin haldeydiler ve bir düşmanla karşı karşıya geldiklerinden stresliydiler. Özel bakıma aldık" dedi.

ÇEVRE 24.06.2022, 12:03
Kırmızı listedeki Arap tavşanının 5 yavrusu özel bakıma alındı

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı, Van'da görüldü. Kanguru gibi ayakları, tavşana benzer kulakları, fareyi andıran gövdesiyle türü tehlike altındaki Arap tavşanı, geçen hafta Van'ın Edremit ilçesinde kırsalda gezen biri tarafından fark edildi. Anneleri olmayan, bitkin 5 yavru Arap tavşanı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yavru Arap tavşanları ardından da Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alındı. 

Merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Arap tavşanının toplumun çeşitli yerlerinde farklı isimlerle anıldığını söyledi. Kemirgen sınıfında yer alan bu türün özellikle gece ortaya çıktığını ve gündüzleri ise sakin şekilde otların içinde yaşam alanlarında durduklarını söyledi. Prof. Dr. Aslan, "Anneleri olmayan ve kargaların saldırdığı bu hayvanlar, önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü'ne oradan da ekipler tarafından bize getirdi. Getirdiklerinde hayvanlar bitkin haldeydiler ve bir düşmanla karşı karşıya geldiklerinden stresliydiler. Bunları özel bakıma aldık. Şu an durumları iyi ve bir hafta sonra da yaşam alanlarına salacağız" dedi.

Arap tavşanının, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer aldığını da hatırlatan Aslan, "Bu tür bölgemizde de yaşamaktadır. Daha önce bu tür hayvanları görüntülemek için fotoğraf makinelerine ihtiyaç vardı. Fakat şimdi herkesin elinde görüntüleme aygıtı var. Bu farklılıkları insanlar görüntüleyip paylaşıyor. Son zamanlarda merkezimize çok fazla hayvan gelmeye başladı. Bizlerde burada tüm imkânlarımızı seferber ederek bunları besliyoruz. Bizde bir haftadır yavru 5 Arap tavşanını misafir ediyoruz. Bir hafta daha misafir edip doğaya salacağız" diye konuştu. (DHA)

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