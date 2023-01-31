Kar yağışı Vanlıları sevindirdi

Son yılların en kurak kışını yaşayan Van, hafta sonu kara teslim oldu. Kış mevsiminde kar yağışının en fazla etkili olduğu illerin başında gelen Van'da, son yılların en kurak kışı yaşanıyordu. Hafta sonu etkili olan kar yağışı Vanlıları sevindirdi.

ÇEVRE 31.01.2023, 08:58
Kar yağışı Vanlıları sevindirdi

Geçmiş yıllarda Aralık ve Ocak aylarında karla kaplanan Van'da, geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Vanlıların dört gözle beklediği kar yağışı, hafta sonu kentte etkisini gösterdi. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve Pazar günü geç saatlere kadar devam eden kar yağışı, Vanlıları sevindirdi.

Küresel ısınma dünyada etkisini hissettirmeye devam ederken, Van'da bundan nasibini aldı. Geçtiğimiz hafta yazdan kalma bir havanın hâkim olduğu kentte kar yağışının olmaması vatandaşları kara kara düşündürüyordu. Vanlıların aylardır dört gözle beklediği kar yağışı, kenti etkisini altına aldı. Özellikle hafta sonu yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışının hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen seneye kadar kış mevsimlerinde metrelerce karın yaşamı zorlaştırdığı Van, Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan'da bu yıl beklenen yağışların olmaması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşları düşündürüyordu.

Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van başta olmak üzere birçok ilde etkisini attıran kar yağışı, yüzleri bir nebze de olsa güldürdü. Van'da hafta sonu etkili olan kar yağışıyla birlikte birçok mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışla birlikte seferberlik ilan eden belediyeler, kentte hummalı bir çalışma yürüterek, kapalı mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açtı.

Van'da hafta sonu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 72, Başkale'de 15, Çaldıran'da 35, Çatak'ta 65, Gevaş'ta 3, Gürpınar'da 53, Muradiye'de 17, Özalp'ta 31, Sarayda 16 ve Tuşba ilçesinde ise 38 olmak üzere toplam 345 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanmıştı. Pazar günü kapalı yolları açmak için yoğun bir çalışma yürüten belediyeler, bu kapalı yolların 297'si ulaşıma açarken, geri kalan 48 mahalle ve mezra yolunda da dün yol açma çalışmaları devam etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı koordinasyonunda çift vardiya halinde çalışan ekipler, şehir merkezinde yaya yolu ve kaldırımlarda mini loderle temizlik çalışmasını hızlandırırken, ana caddelerdeki kar temizleme çalışması iş makineleriyle yapılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Van Bölge Gazetesi

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