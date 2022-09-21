İpekyolu’ndaki çiftçilere sıvat desteği…
Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi organizasyonunda İpekyolu İlçesinde meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan sıvatlar (hayvan suluğu), kırsal mahallelerde hizmet vermeye başladı.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van’ın küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında geniş bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Aydın, “Büyükşehir Belediyemizin ürettiği sıvatların belediyemiz ile birlikte özellikle kırsal mahallelerde hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizin rahat ve temiz bir ortamda hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla sıvat dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Kırsal mahallelerimizde bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde tüm kırsal mahallelerimizde bu hizmetin gerçekleşmesini sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı
Van Bölge Gazetesi
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