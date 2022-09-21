İpekyolu’ndaki çiftçilere sıvat desteği…

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van’ın küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında geniş bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Aydın, “Büyükşehir Belediyemizin ürettiği sıvatların belediyemiz ile birlikte özellikle kırsal mahallelerde hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizin rahat ve temiz bir ortamda hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla sıvat dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Kırsal mahallelerimizde bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde tüm kırsal mahallelerimizde bu hizmetin gerçekleşmesini sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı

Van Bölge Gazetesi