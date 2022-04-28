Herkes sıcak havayı bekliyordu! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 5 bölge için vatandaşları uyardı. Hava durumu tahminlerine göre; İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege'nin doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

ÇEVRE 28.04.2022, 10:30
Herkes sıcak havayı bekliyordu! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KARADENİZ'DE SİS VE PUS

Sabah ve gece saatlerinde Marmara kıyıları ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C: Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C: Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 36 81
2. Bodrumspor 36 71
3. 1461 Trabzon FK 36 70
4. Sivas Belediyespor 36 66
5. Çorum FK 36 61
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 36 60
7. Silahtaroğlu Vanspor FK 36 60
8. Afjet Afyonspor 36 59
9. Somaspor 36 52
10. Ankaraspor 36 51
11. İnegölspor 36 50
12. Etimesgut Belediyespor 36 47
13. Diyarbekirspor 36 41
14. Sarıyer 36 40
15. Serik Belediyespor 36 39
16. Adıyaman FK 36 37
17. Turgutluspor 36 34
18. Ergene Velimeşespor 36 32
19. Niğde Anadolu FK 36 28
20. Kahramanmaraşspor 36 19
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21