Hangi ilçeler il olacak 2022? Türkiye’deki il sayısı 100’e çıkıyor!

TÜRKİYE’DEKİ İL SAYISI 100’E ÇIKIYOR

Ahlat’taki 1071 Millet Bahçesi alanında düzenlenen programa katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Demiröz, Ahlatlıları heyecanlandıran bir konuşma yaptı. Demiröz, “Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız” dedi.

HANGİ İLÇELER İL OLACAK?

Türkiye’de il sayısının 100’e çıkacağı haberi yıllardır il olmayı bekleyen pek çok ilde heyecana neden oldu. Bu haber aynı zamanda şu anda Türkiye’de 81 il olduğu düşünüldüğünde 19 ilçenin daha il olacağı anlamını taşıyor.

Diğer yandan şu an için hangi ilçelerin il olacağı konusunda net bir açıklama bulunmamakla birlikte il olmaya aday ilçeler ve nüfusları şu şekilde sıralanıyor:

Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494

Alanya, Antalya Nüfus: 294.558

İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551

Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100

İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639

Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664

Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619

Erciş, Van Nüfus: 173.203

Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879

Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469

Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

Ereğli, Konya Nüfus: 142.818

Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783

Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908

Kozan, Adana Nüfus: 129.985

Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824

Ünye, Ordu Nüfus: 122,597

Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424

Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437

Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378

Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826

Midyat, Mardin Nüfus: 108.24

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