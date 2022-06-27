Hangi ilçeler il olacak 2022? Türkiye’deki il sayısı 100’e çıkıyor!
Türkiye’deki il sayısı 100’e çıkıyor. Konuyla ilgili açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz’den geldi. Bitlis’in Ahlat ilçesinde konuşan Demiröz, Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkarılacağını kaydetti. Peki, hangi ilçeler il olacak? Polatlı, Kahta, Kozan, Midyat, Tatvan il olacak mı? İşte detaylar…
TÜRKİYE’DEKİ İL SAYISI 100’E ÇIKIYOR
Ahlat’taki 1071 Millet Bahçesi alanında düzenlenen programa katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Demiröz, Ahlatlıları heyecanlandıran bir konuşma yaptı. Demiröz, “Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız” dedi.
HANGİ İLÇELER İL OLACAK?
Türkiye’de il sayısının 100’e çıkacağı haberi yıllardır il olmayı bekleyen pek çok ilde heyecana neden oldu. Bu haber aynı zamanda şu anda Türkiye’de 81 il olduğu düşünüldüğünde 19 ilçenin daha il olacağı anlamını taşıyor.
Diğer yandan şu an için hangi ilçelerin il olacağı konusunda net bir açıklama bulunmamakla birlikte il olmaya aday ilçeler ve nüfusları şu şekilde sıralanıyor:
Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494
Alanya, Antalya Nüfus: 294.558
İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032
Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551
Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100
İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639
Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664
Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619
Erciş, Van Nüfus: 173.203
Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129
Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879
Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474
Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469
Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263
Ereğli, Konya Nüfus: 142.818
Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783
Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908
Kozan, Adana Nüfus: 129.985
Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824
Ünye, Ordu Nüfus: 122,597
Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424
Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437
Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378
Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826
Midyat, Mardin Nüfus: 108.24
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