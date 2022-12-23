Gevaş Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Van’ın Gevaş Belediyesi 13 iş makinesi ve 36 personelle sorumluluk alanında karla mücadele çalışması için gerekli hazırlıklarını tamamladı.

ÇEVRE 23.12.2022, 16:18
Gevaş Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Yaz sezonunda yeni yollar açmanın yanı sıra birçok yolu da onaran Gevaş Belediyesi, çetin geçen kış aylarında ise karla mücadele çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için gerekli hazırlıkları yaptı. Bu çerçevede Gevaş Belediyesi, muhtemel kar yağışı için iş makinelerini ve personeli hazır bekletiyor.

Konuya ilişkin konuşan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, bölgede kış aylarının çetin geçtiğini hatırlattı. Vatandaşın mağduriyetini en aza indirgeyebilmek amacıyla şimdiden tedbirlerini tam manasıyla aldıklarını ifade eden Başkan Sezer, “İlçemizde 41 mahallemiz ve 16 mezramız var. Bazı dönemlerde çok çetin kış şartlarıyla karşı karşıya kalmaktayız.

Devletimizin ve hükümetimizin vermiş olduğu desteklerle bu çetin kış şartlarını en az zararla geçirmeye çalışmaktayız. Belediyemiz mahalle ve mezralarımızdaki kış şartlarını ortadan kaldırabilmek için ekipmanlarını hâlihazır bir şekilde tutmaktadır. İnşallah herhangi bir problem yaşamadan vatandaşlarımızın sıkıntısını gidereceğiz” dedi.

İlçede 4 greyder, 3 loder ve 6 kepçeyle birlikte 36 personelle kış hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Sezer, kış süresince yaşanabilecek muhtemel olumsuz durumlarda belediyeyle iletişime geçilmesini istedi.

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