Erciş’te ‘Yayalara öncelik, hayata saygı duruşu’ etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030’a kadar yüzde 50 azaltılması hedefiyle yaya önceliğine yönelik sürücü duyarlılığını artırmak için 81 ilde eş zamanlı başlattığı kampanyanın tanıtımı Erciş Tenzile Ana İlkokulu önünde etkinlik düzenlendi. Öğrenciler "Sen Dur Yaşam Durmasın", "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın", "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" sloganlarının yer aldığı dövizlerle katıldığı etkinlikte Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmet Beyoğlu konuşma yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yaklaşık yapılan bu uygulama çerçevesinde yayaların öncelikli olarak önce yaya uygulamasının yeni bir mottosu için bir araya gelmiş bulunmakta olduklarını ifade eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “Yayalara saygı duruşu çerçevesinde artık yaya geçitlerinde sürücü arkadaşlarımızın, şoförlerimizin önce yaya uygulamasında insan sağlığında bu noktada daha dikkatli olması.

Ölümlü trafik kazalarını çok daha az seviyeye indirilmesi konusunda İçişleri Bakanlığımızın, emniyet birimlerimizin, jandarma birimlerimizin, diğer birim arkadaşlarımız, Erciş Belediye çalışanları ile beraber çocuklarımızın bizlere söylemiş olduğu yolda daha dikkatli olmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki uygulamamızda da önce yaya ve hayata saygı duruşu uygulamasına bütün Ercişli hemşerilerimi davet ediyorum” dedi.

Okul önündeki ışıksız yaya geçidinin bir çizgisini sembolik olarak kırmızıya boyayan Kaymakam ve beraberindeki protokol üyeleri, ardından öğrencilerle karşıya geçtiler. Öğrenciler ellerinde bayrak ve düdükleriyle önce yaya sloganıyla birlikte toplu bir şekilde karşıdan karşıya geçtiler.

Etkinliğe, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Murat Kandur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.