Dünyaca ünlü Van kedilerine 2022 yılında ziyaretçi akını

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Van kedisi; cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden sayılıyor. Nesillerinin devamı için sürekli çalışmaların yapıldığı Van Kedi Villası'nda ziyaretçiler de eksik olmuyor. Van Kedi Villası’na geçtiğimiz yıldan bu yana ziyaretçi sayısı yüzde 100 arttığı bildirildi.

“Ciddi anlamda artış var”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Kedi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2022 yılında yoğun bir ziyaretçi akınına uğradıklarını belirtti. Pandemi dolayısıyla ziyaretçi sayısında büyük bir düşüş yaşandığını anımsatan Prof. Dr. Kaya, “2022 yılının son yarısında ziyaretçi sayısında ciddi anlamda artış meydana geldi” dedi.

“Ziyaretçi sayımız yıllık 300 binin altına düşmüyor”

Sınır ticaretine bağlı olarak gelen ziyaretçi sayısında da değişiklik yaşandığını dile getiren Kaya, “Kış ayında düşen ziyaretçi sayımız, diğer aylarda artarak devam ediyor. Yıl sonuna kadar da yüzde 100 bir artış bekliyoruz. Böylece ziyaretçi sayımız normal seviyelerine ulaşmış olacaktır. Günlük 600, hafta sonu bin civarında ziyaretçi olabiliyor. Ziyaretçi sayımız yıllık 300 binin altına düşmüyor” diye konuştu.

Öğrencileriyle birlikte Van kedilerini ziyarete gelen öğretmenler ise çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için bu tür ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti. Öğretmenler, Van kedilerini çok sevimli bulduklarını ve çocukların da kedilerle mutlu olduğunu kaydetti.İHA