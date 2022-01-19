Domuz sürüsü ilçe merkezine indi

İlçeye bağlı Elmalı Mahallesi’nde akşam saatlerinde görülen yaban domuzları, vatandaşları korkuttu. Aç kaldıkları için ilçe merkezine indikleri tahmin edilen yaban domuzlarını bir anda karşılarında gören vatandaşlar, domuzların geçişini cep telefonlarıyla kaydetti.

Mahalle yakınında bir süre dolaşan yaban domuzları, daha sonra Artos Dağı eteklerinde gözden kayboldu.