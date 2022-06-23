Dikkat! Van'da sular kesilecek

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre: "Muradiye Şehit Mehmetbey mahallesindeki ana şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle; 23 Haziran Perşembe günü saat 9:00 ile 15:00 saatleri arasında Fevzi Çakmak, Kandahar, Şehit Mehmet Bey mahalllelerinde zorunlu olarak su kesintisine gidilecektir." Denildi.

Şehrivan Gazetesi