Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Astronotu Liu Boming tarafından çekilen ‘Van Gölü’ fotoğrafı dünyayla paylaşıldı.

Geçtiğimiz aylarda NASA Astronot Kate Rubins’in çektiği Van Gölü fotoğrafı uzay fotoğraflarıyla yarışmış ve aldığı oylarla birinci seçilmişti. Astronot Kate Rubins’in ardından CMSA Astronotu Liu Boming de Van Gölü’nden eşsiz bir fotoğraf çekti. Van Gölü ile birlikte 3 farklı göl fotoğrafı da çeken astronot, bu görselleri paylaştı. Büyük beğeni alan Van Gölü fotoğrafına, “Uzaydan bakıldığında, göğe doğru süzülen bir anka kuşunu andırıyor” yorumu yapıldı.

“Astronot, Van Gölü’nü anka kuşuna benzetti”

İHA muhabirine konuşan Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü’nün eşsiz maviliğinin uzaydan astronotları mest ettiğine dikkat çekti. Van Gölü fotoğrafının daha önce NASA tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında rakibine yüzbinlerce fark atarak birinci seçildiğini anımsatan Özel, “Van Gölü, son günlerde Çinli Astronot Liu Boming’in de dikkatini çekti. Liu Boming isimli astronot, Van Gölü’nü bir anka kuşuna benzetti. Van Gölü’nün güzelliği sadece yerden değil, uzaydan da fark ediliyor” dedi.