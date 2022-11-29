CHP Van İl Başkanlığı yeni hizmet binasına taşındı

CHP Van İl Başkanlığı 2011 yılından bu yana bulunduğu Beşyol Meydanı, Mehmet Baran İş Merkezi'nden taşındı. İl Başkanlığı bundan sonra Vali Mithat Bey Mahallesi, Halk Eğitim Merkezi karşısı Oluşum İş Merkezi 6'ncı kattaki yeni yerinde hizmet verecek. Yaklaşık 1 ay süren tadilat ve hazırlık çalışmalarının ardından faal hale gelen il başkanlığı hizmetlerini yeni il binasında sürdürecek. Yaklaşık 10 büro, 550 metrekare alana sahip binada CHP Van İl Başkanlığı, Tuşba İlçe Başkanlığı Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Teşkilatları çalışmalarını yapacak.

"CHP ARTIK HER YÖNÜYLE YENİLENİYOR"

Daha nezih bir ortamda hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, "Yeni il binamıza taşınmanın mutluluğun yaşıyoruz. Önceki başkanlığımız gerçekten artık bize dar geliyordu ve ihtiyaçlarımızı karşılayamıyordu. Tabi dönemin koşullarını göz önüne aldığımızda 2011 yılında deprem olmuş ve o zaman yönetimde bulunan arkadaşlarımız da çözüm olarak Beşyol'daki binaya taşınmışlar. CHP artık her yönüyle yenileniyor. Burada misafirlerimizi artık daha rahat bir şekilde ağırlayabileceğiz. Partimizi modern anlamda bütün ihtiyaçlara cevap verecek şekilde dizayn ettik" dedi.

"VAN'DA VEKİLİ BULUNAN BİR PARTİ OLACAĞIZ"

Bedirhanoğlu, CHP'ye gönül veren vatandaşları yeni il binasına beklediklerini ifade ederek, "Biz CHP'yi merak eden, partimize gönül veren, bizi tanımak isteyen herkesi yeni yuvamıza bekliyoruz. Partimiz ülkemizde, bölgemizde ve ilimizde ciddi anlamda büyüyor ve ivme kaydediyor. Bu büyümenin sonunu inşallah hem ülkemizde hem de ilimizde zafer olacaktır. Artık Van'da vekili bulunan bir parti olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yurttaşlarımız gelsinler bizleri, partimizi görsünler. Bir sonraki dönemde iktidar olacak partimizle tanışsınlar” diye Konuştu.

Van Bölge Gazetesi