Çevre yolu mağduriyeti sürüyor

Hüda-Par Van İl Başkanlığı tarafından organize edilen basın açıklamasına, Hüda-Par Van İl Başkanı Rasim Sayğın, Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek ve 18. Madde mağdurları katılım sağladı.

Yedi Kilise Yolu üzerinde bulunan Çevre Yolu'nda açıklamalarda bulunan 18. Madde mağdurları, ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıkların vurguladılar. Hüda-Par Van İl Başkanı Rasim Sayğın 61 kilometrelik çevre yolu kapsamında sadece 21 kilometrenin yapıldığını ve geri kalan kısmında herhangi bir çalışmanın olmadığını belirterek, çevre yolunun bitirilmesiyle ilgili olarak konuşulacak çok ciddi meseleler olduğunu ifade etti.

SAYĞIN: "ÇEVRE YOLUNUN BİTİRİLMESİYLE İLGİLİ OLARAK KONUŞULACAK ÇOK CİDDİ MESELELER VAR"

Hüda-Par Van İl Başkanı Rasim Sayğın, Van Çevre Yolu kapsamında sadece 21 kilometrelik yolun tamamlandığını belirterek, "Çevre yolu bitti, artık son aşamaya geldi şeklinde haberler görmeye devam ediyoruz. Bu anlamda çevre yolunun ne aşamada olduğu görmeniz için burada bir basın açıklaması yapmak istedik. 61 kilometrelik bir çevre yolu yapılması söz konusudur. Bunun tamamlanan kısmı sadece 21 kilometredir. Yaklaşık olarak 40 kilometresi halen olduğu gibi duruyor.

Deyim yerindeyse halen çivi çakılmamış. Bugün çevre yolunun bitirilmesiyle ilgili olarak konuşulacak çok ciddi meseleler var. Ama daha acil olan bir durum var ki, oda milletin bu çevre yolu uygulamasıyla ilgili olarak 18. Madde uygulaması ve neticesinde gelen mağduriyetlerdir. Diğer illerde yapılan yollara, çalışmalara, viyadüklere baktığımızda, bunlara ayrılan bütçelere baktığımızda Van'ın 61 kilometrelik çevre yolu bütçe açısından devede kulak kalır. Kamulaştırma yapılarak Van Çevre Yolu bitirilebilirdi.

Fakat hükümet işin kolayına ve ucuzuna kaçmaya çalıştı. Milletin zihninde oluşan algı ise, işin bütçeden ziyade cezalandırmaya yönelik bir davranış olduğu şeklindedir. Zira geçmiş dönemlerde yapılan açıklamalarda özellikle 'belediyeyi alalım o zaman bakın çevre yolu nasıl bitiyor' şeklinde açıklamaları da duyduk" dedi.

"İNSANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYİN"

Çevre Yolu yapımının ağır mağduriyetler doğuracak bir boyuta vardığını belirten Başkan Sayğın, "İnsanlar birbirine ortak edilmiştir. Vatandaşların arazilerinden %45 bir kesinti yapılıyor, bu kesintiler yetmezmiş gibi insanlar bu araziler üzerinden birbirlerine ortak ediliyor. Bu ortaklıklar neticesinde insanlar kendi müstakil parsellerine kavuşamıyor. Buraya ortak edilen insanlarla, arsa sahipleri arasında ciddi husumetler yaşanıyor. Bölgede insanların bir karış toprak için birbirine kıydığı sayısız örnek var.

İnsanları birbirine düşürmeyin. İnsanların birbirine karşı husumet doğuracak ortamlar oluşturmayın. 61 kilometrenin hesabını insanların birbirine düşecek ortamlara sürüklemeyin. Çözüm olarak yapılacak en hızlı şey, 1000 metrekarelik parselleme uygulamasından vazgeçilmesi, 500 metrekarelik parsellere dönüştürülmesi, insanların birbirine ortak edilmesinden vazgeçilip, kimin hakkı varsa parasının ödenmesi ve devletin özellikle bir taraftan %45 pay alması ve diğer taraftan da burada bulunan kamu arazileri nedeniyle hazine maliyesinin bu vatandaşlara ortak edilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir.

Burada çok acil ve önemli bir sorun var. Hayati bir mesele var. İnsanlar birbirine düşecek seviyeye gelmiştir. Yürütmenin başı olması hasebiyle Sayın Cumhurbaşkanına, bu konunun muhatabı olması hasebiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanına çağrıda bulunuyor. Milletvekillerine de çağrıda bulunmak isterdik fakat konudan zaten haberdarlar. Ama sessizler. Muhatap olarak bu iki kurumu görüyoruz. Bu sorunu acilen çözmelerini istiyoruz" diye konuştu.

ÖZDEK: "VAN'IN BİRÇOK ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNU VAR"

Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek ise kentte 13 yıldır tamamlanması beklenen çevre yolunun bir türlü nihayete kavuşturulmadığını belirterek, "Bugün binlerce insanımızın mağdur olduğunu görmekteyiz. 13 yıldır tamamlanmayan bu çevre yolu kapsamında uygulanan 18. Maddeyle binlerce insan birbirine ortak edilmiş. Bu ortak ve müşterek kılınan yerlerde insanlarımız mağdur olmuş, gerek maliye hazineleri gerekse vatandaşların fazla şekilde ortak olması burada bir trajiktir.

Burada makro bir sorun var. Ciddi anlamda çözüm bekleyen bir konu var. Türkiye'de yakın zamanda 38 tane çevre yolu bitirildiğini görüyoruz. Ama Van'da 13 yıldır bitmeyen çevre yolunda bu sıkıntıların bitmesini bekliyoruz. Van'ın ekonomisine, kalkınmasına bir darbe olduğunu düşünüyoruz. Van bugün her haliyle alt yapı ve üst yapı sorunu yaşamaktadır.

Van'ın birçok çözüm bekleyen sorunu var. Bu sorunların başında da çevre yolu geliyor. Buraya gelen her yetkili, çevre yoluyla ilgili açıklama yapmıştır. Ama 61 kilometre olan çevre yolu bir türlü nihayete erdirilememiştir. Kentteki trafik sorunun ortadan kaldırılması için acil ve ivedi bir şekilde çevre yolunun açılması gerekiyor.

Burada %45 dop payı uygulanmış. Bu uygulanan dop payı üzerinden de insanlarımız 18. Maddeye tabi tutulmuş. 18. Madde içerik itibariyle de şu anda insanlarımızın birçoğu mağdur edilmiştir. Şuan ki mevcut parsellerini 1000 dönümden aşağı parselleyememektedirler. Haliyle insanlarımız mağdur edilmiştir. Bu konuda yetkililere işlev görevler düşmektedir. Yetkililerin konuya biran önce el atmaları, çözüm bulmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİNLERCE İNSANIN MAĞDURİYETİ 13 YILDIR DEVAM ETMEKTEDİR"

18. Maddenin binlerce insanı mağdur ettiğini söyleyen Başkan Özdek, "Binlerce insanın mağdur edilmesi, perişan edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Biran önce gerekenin yapılması, çevre yolunun nihayete kavuşması ve mağdur olan insanların da mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. İlimizde şu anda ekonomik ve sosyal olarak çeşitli problemler söz konusudur.

Birinci önceliğimiz kalkınma olmalıdır. Kalkınmanın önünde de engeller söz konusudur. Bu engellerin aşılması için projelere ihtiyaç var. Bu engellerin aşılması için yetkililerin konuya ciddi şekilde yaklaşması gerekiyor. Bu sorunların ortadan kaldırılması için de ivedilikle çalışılması gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın Van üzerindeki olumsuz etkilerini hepimiz yaşıyor ve görüyoruz.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Van'a hiçbir zaman gereken önemi ve değeri vermemiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve Van İl Müdürlüğü bu konuda vatandaşları mağdur etmiştir. Maliye hazinelerini de vatandaşlara çok yüksek fiyattan satmaya çalışmaktadır. Bu da kabul edilemez bir durumdur. Burada insanlarımız gerçekten ciddi anlamda mağdurdur.

Bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için de ivedilikle hakkaniyet üzerinde bir girişim ve oluşum içerisinde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Binlerce insanın mağduriyeti 13 yıldır devam etmektedir. Bu mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor" dedi.

GÖLGÜL: "YENİ KANUNLAR BİZİ MAĞDUR EDİYOR"

18. Madde mağdurlarından Niyazi Gölgül ise, Van Çevre Yolu kapsamında uygulanan 18. Madde mağdurlarından birisi olduğunu belirterek, "Şuna içerisinde açıklama yaptığımız arazi şahsıma aittir. Arsamızın toplam metrekaresi 27 bin 800 metrekare, ama 18. Madde uygulamasıyla 14 bin 800 metrekareye düşürüldü. Yeni kanunlar bizi mağdur ediyor.

Arsalarımız parselleyip satamıyoruz. Bunun yanında 10 yıl burada satın aldığım arazim şu anda adıma görünmüyor. Bunun yerine başka bir yerde arsa verilmiş ve o arsaya da 5 kişi ortak etmişler. Bize verilen arazilerin üzerinden bir de yüksek gerilim hatları geçiyor. Kurumlara gittiğimiz zaman da bu mağduriyetlerimiz giderilmiyor. Yetkililere buradan sesleniyoruz. Bu mağduriyetimizi giderin. Bu zülümdür" diye konuştu.

SAVA: "PARSELİMİ 10 TAPUYA BÖLMÜŞLER"

Bir diğer 18. Madde mağdurlarından Ejder Sava ise, "Şabaniye Pembeci Mirza Mahallesi'nde 10 yıl önce bir arazi satın aldım. İmarlı olmasına rağmen, bu parselimi 10 tapuya bölmüşler. Birçok kişi bir birine ortak etmişler. Bizde mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz. 2-3 bin kişi şu anda ciddi anlamda mağduriyet yaşıyor" ifadelerini kullandı.

TAŞDEMİR: "BİRÇOK KİŞİ ŞU ANDA ARAZİSİNDE EV YAPAMIYOR"

18. Madde mağdurlarından Mevlüt Taşdemir, birçok araziye 200'den fazla kişinin ortak edildiğini belirterek, "2017 yılında müstakil tapulu bir arsa satın aldım. Benim bu arazimde müşterek olarak dönüştürülmüş. Benim arsam da hem maliyeye hem de başkalarına verilmiş. 20 yıl emeğimiz var bu arsada. Bütün emeğimizi buraya yatırdık. Bu arazimin içerisinde yaptığım ev, başkasına verilmiş. Birçok kişi şu anda arazisinde ev yapamıyor. Birçok araziye 200'den fazla kişi ortak edilmiş.Hepimiz mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz" dedi.

IŞIK: "ORTADA ÇOK BÜYÜK BİR MAĞDURİYET VAR"

Son olarak söz alan İlhan Işık isimli 18. Madde mağduru ise, "13 yıldır çevre yolu sorumuz var. Bir çevre yolu 13 yılda bitirilemiyorsa, burada bir art niyet var. Şu anda bu bölgelerde arsaları bulunan vatandaşları birbirine ortak etmişler. Bunun yanında maliyeyi de bu vatandaşlara ortak etmişler. Ortada çok büyük bir mağduriyet var. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyor" diye konuştu.

Van Bölge Gazetesi