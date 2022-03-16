Çatak’ta karla mücadele çalışması
Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak ilçesinde kapanan mahalle yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Van’da dün başlayan ve bugün aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 112 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte okullar ise bir gün tatil edildi. Çatak ilçesine bağlı Uzuntekne Mahallesi’nin yoluna da çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla mahalle yolu tekrar ulaşıma açıldı.
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