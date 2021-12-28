Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın ve İpekyolu Belediyesi Sendika temsilcimiz Adnan Gül katıldı. Bem-Bir-Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde elde ettiği en önemli kazanımlardan olan sosyal denge tazminatı oranının yüzde 100'den yüzde 120'ye çıkarılmasının akabinde, Bem-Bir-Sen ile İpekyolu Belediyesi arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

“ÜYELERİMİZE HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN İNŞALLAH”

İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, sözleşmenin çalışanlara hayırlar getirmesini dileyerek, “Bilindiği gibi 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde sosyal denge tazminatının oranı yüzde 100'den yüzde 120'ye çıkarılmıştı. Birçok belediye bu çerçevede sosyal denge sözleşmelerini imzaladı, imzalıyor. Katkılarından dolayı memurlar adına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Belediye İhsan Emre Aydın’a teşekkür ediyorum. İlçeye hizmet eden belediye çalışanlarımızın huzuru, mutluluğu ve refahı bizim önem verdiğimiz hususlardandır. Çalışanlarımızın hakları sonuna kadar verilecektir. Tüm personelimizin alın teri kurumadan haklarını vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Belediyemizde görev yapan memurlarımızı kapsayan bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyor, bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı yapacağımızı belirlemek istiyorum” dedi. Yapılan açıklamaların ardından İpekyolu Belediyesi’nde görev yapan memurlar için Sosyal Denge Sözleşme imzaları, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ve Van Şube Başkanı Harun Altın tarafından atıldı.

Van Bölge Gazetesi