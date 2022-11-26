Bahçesaray’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Van ve çevre ilçelerinde dün akşam etkili olan yağmur yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçidi ile Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı etkili olurken Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, her iki geçitte çalışma başlattı. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Güne kar yağışı ile uyanan mahalle sakinler damlarında biriken karları temizledi.İHA