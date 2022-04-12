Bahçesaray'da nisanda kardan kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor
Van'ın Bahçesaray ilçesi ile ulaşımı sağlayan ve yaklaşık 4 gün önce etkili olan kar yağışının ardından kapanan yolun açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, kasım ayından bu yana Van-Bahçesaray karayolunda kar temizleme çalışmasını bütün olumsuzluklara rağmen sürdürüyor.
Kar yağışı, çığ ve bölgede etkili olan tipinin etkisiyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatan ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 ila 8 metreyi bulduğu yolu ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor. Zor şartlarda devam eden çalışmalarla yolun büyük bölümünü ulaşıma açan ekipler, geri kalan kısmını ise hafta ortasına kadar açmayı hedefliyor.
Van-Bahçesaray karayolunda çığ tehlikesinin bulunduğu 3000 rakımlı Karapet Geçidi'nde kış mevsimi boyunca biriken kar kütleleri, iş makineleri tarafından temizleniyor.
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