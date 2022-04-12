Bahçesaray'da nisanda kardan kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, kasım ayından bu yana Van-Bahçesaray karayolunda kar temizleme çalışmasını bütün olumsuzluklara rağmen sürdürüyor.

Kar yağışı, çığ ve bölgede etkili olan tipinin etkisiyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatan ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 ila 8 metreyi bulduğu yolu ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor. Zor şartlarda devam eden çalışmalarla yolun büyük bölümünü ulaşıma açan ekipler, geri kalan kısmını ise hafta ortasına kadar açmayı hedefliyor.

Van-Bahçesaray karayolunda çığ tehlikesinin bulunduğu 3000 rakımlı Karapet Geçidi'nde kış mevsimi boyunca biriken kar kütleleri, iş makineleri tarafından temizleniyor.