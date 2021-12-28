Akdamar Adası'nda seyrine doyumsuz kış manzarası

Van'a 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve adayla aynı adı taşıyan kilise, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Kente gelen turistler, özellikle inanç turizminin önemli merkezleri arasında bulunan Akdamar Kilisesi'ni ziyaret etmeden dönmüyor. Yılda bir gün ayin izni verilen kilisede eylül ayında yoğun ziyaretçi akını oluyor. Yılın her mevsimi ziyaretçilerine farklı görsel şölen sunan Akdamar Adası ve kilisesi karın yağmasıyla birlikte beyaza büründü. Adanın bu hali, Van Gölü'nün turkuaz mavisiyle birleşince eşsiz bir manzara oluştu.dha