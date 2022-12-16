Adı var uygulama yok! Van'da ev sahiplerine yönelik şikayetler artıyor

Tüketiciler Derneği Van İl Şube Başkanı Erhan Uğurlu, son aylarda gündemden düşmeyen kira fiyatlarına karşı vatandaşları uyardı. Fırsatçı ev sahiplerine karşı vatandaşların haklarını çok iyi bilmeleri gerektiğinin altını çizen Uğurlu, , “Ev sahibinin yüzde 25 üzerinde bir artış uygulaması dâhilinde kiracılar sözleşmeyle beraber ilgili mahkemeye başvurarak haklarını arayabilir.” Dedi.

ÇEVRE 16.12.2022, 14:10 16.12.2022, 14:43
Adı var uygulama yok! Van'da ev sahiplerine yönelik şikayetler artıyor

Tüketiciler Derneği Van İl Şube Başkanı Erhan Uğurlu, son aylarda gündemden düşmeyen kira fiyatlarına karşı vatandaşları uyardı.  Fırsatçı ev sahiplerine karşı vatandaşların haklarını çok iyi bilmeleri gerektiğinin altını çizen Uğurlu, , “Ev sahibinin yüzde 25 üzerinde bir artış uygulaması dâhilinde kiracılar sözleşmeyle beraber ilgili mahkemeye başvurarak haklarını arayabilir.” Dedi.

Son dönemlerde kiracı ve ev sahibi tartışmaları bir hayli arttı çünkü ev sahipleri çoğunlukla kiralara yüzde 100'e varan zamlar yapıyor. Bunu kabul etmeyen kiracı vatandaşlar ise soluğu mahkemede alınca davalar açılıyor.11 Haziran'da bu konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte kira artışına sınırlama getiren yasal düzenleme yayımlanmıştı.

Bu yasaya göre, 1 yıl boyunca kira artışı yüzde 25'i geçmeyecekti. Buna rağmen zam yapmaya devam ev sahipleri kiracıları mağdur etmeye devam ediyor. Bu noktada aslında kiracıların haklarını bilmesi gerekiyor.Ev sahiplerine kira artırımında yüzde 25 sınırı getirilmişti ancak birçok kişi bu sınıra uymadı.

Kiraların sürekli yükselişte olduğu Van’da, 2 bin liranın altında ev bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Kiraların artışını bahane eden ev sahipleri ise mevcut kiraları artırmaya çalışırken, kabul etmeyen kiracıları ise evden çıkarmaya başladı. Hatta durum öyle bir hal aldı ki 1 yıllık kira sözleşmelerinin yerini 6 aylık sözleşmeler aldı. Konuyla ilgili konuşan Tüketiciler Derneği Van İl Şube Başkanı Erhan Uğurlu, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Peki, bu durumda kiracılar ne yapmalı? Milyonlarca kiracının yasal hakları neler? İşte detaylar…

“VAN’DA EV SAHİPLERİNE YÖNELİK ŞİKÂYETLER ARTIYOR”

"Kira artışlarındaki yüksekliğe ilişkin çok sayıda şikâyet alıyoruz. Kiralarda fahiş fiyat artışı var. Ev sahipleri TÜFE kuralına uymuyor, daha da arttırmak istiyor ve çeşitli bahanelerle mevcut kiracıyı çıkarıp daha yüksek kirayla evlerini kiraya vermek istiyor. Ev sahiplerinin bunun aksine talepleri olması durumunda kira miktarına göre il ve ilçelerdeki tüketici hakem heyetlerine, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü, Maliye, CİMER'e şikâyette bulunmalılar. Kira sözleşmesine ödeyecekleri bedeli, süreyi mutlaka yazmalılar" dedi.

“KİRA FİYATLARINDA YÜZDE 25 SINIRLAMASI VAR”

Ev sahiplerinin kira fiyatlarında sadece yüzde 25 bir artış yapabileceğini söyleyen Başkan Uğurlu, “Bildiğiniz üzere bir yıl önce Adalet Bakanlığı borçlar kanunda istinaden bir düzenleme yaptı. Kira artışıyla ilgili ev sahibi olanlar artık kendi kafalarına göre kira artışı yapmayacak. Yani ev sahipleri kira artışlarını 2023 Temmuz ayına kadar herhangi bir artış yapamazlar. Dolayısıyla kira artışlarında mevcut kira üzerine ancak yüzde 25 bir arttırma söz konusu olabilir. Ev sahibinin yüzde 25 üzerinde bir uygulaması dâhilinde kiracıların sözleşmeyle beraber ilgili mahkemeye başvurarak haklarını arayabilirler. “ Şeklinde konuştu. 

“KİRACI HAKLI GEREKÇE OLMADAN TAHLİYE EDİLEMİYOR”

Kurallara uyan kiracıların evden çıkarılmasının kolay olmadığını belirten Uğurlu, "Yüzde 25'lik kira artışını sağlayıp bunu banka kanallarıyla kiraya verenin hesabına yatırılması ve kiranın da düzenli olarak ödenmiş olması gerekiyor. Bir de verdiği taahhütnamelerin geçerliliği konusunda iyi bir inceleme yapmaları gerekiyor. Kurallara uydukları zaman kiracıların normalde evden çıkarılması çok da kolay değil." Dedi.

Yenidoğugazetesi

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