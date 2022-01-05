Abalı Kayak Merkezi'nde 3 yıl sonra istenilen kar seviyesine ulaşıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "3 yıldır ilimizde belirlediğimiz noktaları takibe aldık. Yeni kayak tesisi ihtiyacı olması halinde en azından bizim fizibilite çalışmamız olsun, istedik" dedi.

Kente 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerine 12 yıl önce kurulan, Süphan Dağı ve Van Gölü manzaralı Abalı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, son yağışlarla birlikte 15 santimetreye ulaştı. Böylece 3 yıl sonra merkez, kayakseverlere açıldı. Sadece birinci etabı kullanılan merkeze gelen kayakseverler, eğlenceli vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 3 yıldır yeterli kar yağmadığı için Abalı Kayak Merkezi'ni açamadıklarını söyledi. Bugün itibarıyla merkezin birinci etabını açtıklarını belirten İnanç, "Merkezimizi kayakseverlerin hizmetine açtık ve bekliyoruz. Sporcularımız maalesef burada kar olmadığı için şu anda Hakkari'de kamptalar. 1-2 güne kadar onları da buraya geri çekeceğiz. İkinci etap için henüz hazır değiliz çünkü yeterli kar miktarına ulaşamadık" dedi.

Van'ın farklı noktalarına kayak merkezi açılması için komisyon kurduklarını anlatan İnanç, "Çeşitli ilgili kurumlarda çalışanlar ile akademisyenlerin bulunduğu bir komisyon kurduk. 3 yıldır ilimizde belirlediğimiz noktaları takibe aldık. Yeni bir kayak tesisi ihtiyacı olması halinde en azından bizim bir fizibilite çalışmamız olsun istedik.

Bu çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. Burayla ilgili umutlarımız tükenirse büyüklerimize yeni yapmış olduğumuz fizibilite çalışmamızın raporlarını sunarak, belki alternatif kayak merkezi talebinde de bulanabiliriz. Bununla ilgili çok önemli çalışma ve gözlem yapıyoruz. Bunu sadece meteorolojik ya da coğrafik veriler ışığında değil bir de saha çalışmasıyla 3 yıllık takiple en doğru yeri belirleyelim, istiyoruz" diye konuştu.