Kampanya, depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedefleyerek, İstanbul’un mevcut konut yapısının güçlendirilmesine katkıda bulunuyor. Özellikle son yıllarda artan depremler ve doğal afetler, şehirdeki eski yapıların güvenliğini sorgulatırken, bu tür projeler büyük bir gereklilik haline geldi.

Kampanya kapsamında, riskli yapılarını yeniden inşa etmek isteyen vatandaşlara her bir konut için toplam 1,5 milyon TL'ye kadar hibe ve kredi desteği sağlanıyor. Bu destek, hem konut sahiplerinin maddi yükünü hafifletiyor hem de güvenli ve modern binaların inşasına zemin hazırlıyor. Başvurular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun olarak alınıyor ve proje süreci boyunca çeşitli danışmanlık hizmetleri de sunuluyor. Böylece, vatandaşlar, sürecin her aşamasında destekleniyor ve doğru yönlendirmelerle süreci daha sağlıklı bir şekilde yürütebiliyor.

Yarısı Bizden Kampanyası, yalnızca bireysel konut sahiplerine değil, aynı zamanda apartman ve site yönetimlerine de hitap ediyor. Bu sayede, daha geniş bir kitleye ulaşarak, toplu konut dönüşüm projeleri gerçekleştirilmesine olanak tanınıyor. Kampanyanın bir diğer avantajı ise, vatandaşların yenilenmiş yapıları ile hem çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaları hem de yaşam standartlarını yükseltmeleri. Modern malzemelerle inşa edilecek yapılar, enerji verimliliği sağlarken, aynı zamanda estetik bir görünüm kazanıyor.

İstanbul’da hayata geçirilen bu kampanya, şehirdeki riskli yapıların dönüştürülmesi sürecinde büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür projelerin, şehirlerin deprem riskiyle başa çıkma kabiliyetini artıracağını ve toplumsal farkındalığı güçlendireceğini belirtiyor. Sonuç olarak, Yarısı Bizden Kampanyası, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde güvenli yaşam alanları oluşturma yolunda önemli bir fırsat sunuyor ve İstanbul'un geleceğine umut veriyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler için başvuruların başlaması, konut sahiplerini harekete geçirmeye teşvik ediyor ve kentin deprem güvenliğinin artırılmasına katkı sağlıyor.