Öğrenci, öğretmen ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda Çatak-Pervari kara yolunun ikinci kilometresinde çöp toplama çalışması yapıldı.

Toplanan çöpler görevliler tarafından poşetlenerek araçlara konuldu.

Öğrencilerle çöp toplayan Belediye Başkanı Reşat Eraslan, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

İlçeyi kirlilikten kurtarmak istediklerini belirten Eraslan, bu amaçla ilk meclis toplantısında aldıkları karar doğrultusunda etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

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Kaynak: AA