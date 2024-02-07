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Yavuz Sultan Selim İlkokulu konferans salonunda yapılan toplantıda, okul önlerinde alınacak önlemler, yurtların güvenliği, okul servis taşımacılığı, öğretmen ihtiyaçları, öğrenci devamsızlıkları, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yemek hizmeti, madde bağımlılığı ile mücadele, kantin ve okul çevresinde gıda denetimi gibi konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Gençlerin her türlü suç ve zararlı alışkanlıktan uzak tutulması gerektiğini belirten Türker, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki yönden nitelikli eğitim almaları ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesini destekleyeceklerini ifade etti.