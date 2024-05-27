Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan ve saat 15.30’da başlayan maçta AcnTurk Sigorta Van Spor FK; Nurullah Aslan, Ahmet Eren (Dk. 80 Abdulcebrail Akbulut), Miraç Acer (Dk. 80 Medeni Bingöl), Furkan Sakı, Burak Kavlak, Muhammed Ali Doğan, Alpay Koçaklı (Dk. 55 Hasan Bilal), Muhammed Gönülaçar, Harun Kavaklıdere (Dk. 69 Ahmet Ülük), Sinan Kurumuş ve Bahattin Berke Demircan 11’i ile mücadele etti.

Konuk 1461 Trabzon FK ise; Ömer Kahveci, Erkam Kömür (Dk. 89 Buğrahan Karslı), Taha Can Velioğlu, Bahadır Erol, Tarık Tekdal, Abdurrahman Emir Alagöz (Dk. 88 Emirhan Zaman), Tunahan Ergül (Dk. 64 Kerem Baykuş), İlhan Depe (Dk. 69 Musa Caner Aktaş), Hakan Yeşil, Atabey Çiçek ve Batuhan Kör (Dk. 46 Ali Han Tunçer) ile sahaya çıktı.

Taraftarlarının da büyük desteğini arkasına alan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, maçın ilk dakikalarından itibaren rakip kalede baskı kurmaya başladı.

Baskılı oyuna rağmen bir türlü ileri uçta bitirici vuruşu yapamayan Van Spor FK, aradığı gölü de ilk devrede bulamadı. Maçın ilk yarısı 0 – 0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında da AcnTurk Sigorta Van Spor FK gol için yüklendi. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı maçın son bölümünde Van Spor FK tüm riskleri alarak yüklenmeyi sürdürdü.

Dakikalar 90’ı gösterirken AcnTurk Sigorta Van Spor FK atağında Furkan Sakı, kalecinin ileri çıktığını gördüğü pozisyonda kafayla topu ağlara yolladı ve takımını 1 – 0 öne geçirerek umutlandırdı.

Van Spor FK en azından maçı uzatmaya taşıyabilmek adına 2. gol için yüklenirken dakikalar 90 + 6’yı gösterdiğinde 1461 Trabzon FK hızlı çıktı ve Hakan Yeşil ile beraberlik golünü buldu.

Van Spor’un umutlarını tüketen bu golün ardından başka gol olmayınca müsabaka 1 – 1 berabere sonuçlandı ve ilk maçı 2 – 0 kazanan 1461 Trabzon FK, Van Spor’u eleyerek play-off’ta finale yükselmeyi başardı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Kırmızı Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçında ise Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda GMG Kastamonuspor’u 3 – 1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Finalde Alagöz Holding Iğdır FK ile 1461 Trabzon FK karşı karşıya gelecek.