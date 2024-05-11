TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak güncellemesi sonrasında memur ve emeklilerin alacakları zam oranı merak ediliyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını ve toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını açıkladı.Memur Ve Emeklinin Temmuz Zammi Ne Kadar Olacak 17318059 662 M

Memur ve emeklilerin Temmuz ayındaki zam oranı, TCMB'nin son toplantısında yaptığı enflasyon tahmin revizyonu sonrasında merak konusu oldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını ve toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını belirtti. Memur Ve Emeklinin Temmuz Zammi Ne Kadar Olacak 17318059 4827 AmpYılın ilk dört ayındaki enflasyon farkının yüzde 3,23 olduğunu ve bunun 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını söyleyen Yalçın, işçi ve Bağkur emeklilerinin de temmuz ayındaki zammını beklemeye başladığını ifade etti. Memur Ve Emeklinin Temmuz Zammi Ne Kadar Olacak 17318059 7811 MYılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 18,72 olarak gerçekleştiği için, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları eklenerek zam oranlarının netleşeceği belirtildi.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi