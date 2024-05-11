TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak güncellemesi sonrasında memur ve emeklilerin alacakları zam oranı merak ediliyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını ve toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını açıkladı.

Memur ve emeklilerin Temmuz ayındaki zam oranı, TCMB'nin son toplantısında yaptığı enflasyon tahmin revizyonu sonrasında merak konusu oldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını ve toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını belirtti. Yılın ilk dört ayındaki enflasyon farkının yüzde 3,23 olduğunu ve bunun 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını söyleyen Yalçın, işçi ve Bağkur emeklilerinin de temmuz ayındaki zammını beklemeye başladığını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 18,72 olarak gerçekleştiği için, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları eklenerek zam oranlarının netleşeceği belirtildi.