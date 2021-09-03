TÜİK Van Bölge Müdürü Cem Özaydın Van'ın Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre; TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,12 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 19,25 oranında artış gösterdi. TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) Bölgesine ait TÜFE’de ise bir önceki aya göre yüzde 1,41'lük bir artış olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 19,66 oranında artış meydana geldi.

Ana harcama grupları itibariyle aylık olarak en yüksek artış ülke genelinde yüzde 3,18'lik oran ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda olurken, düşüş gösteren grup ise 3,08'lik oran ile giyim ve ayakkabı grubu oldu. TRB2 Bölgesinde ise ana harcama grupları itibariyle aylık en yüksek artış yüzde 3,14'lük oranla gıda ve alkolsüz içecekler grubunda olurken, düşüş gösteren grup ise 1,99'luk oran ile giyim ve ayakkabı grubu oldu.

Van’da Ağustos Ayının Zam Şampiyonu Salatalık Oldu

Özaydın’ın verdiği bilgilere göre, yurt genelinde salatalık yüzde 56,30 ve kabak 43,85'lik oranlarla fiyatı en çok artan maddeler olurken, Van ilinin de dâhil olduğu TRB2 Bölgesinde ise Salatalık yüzde 54,66 ile en çok zamlanan ürün iken, onu yüzde 47,11 oranındaki artışla limon takip etti. Çocuk gömlek ise yüzde 8,01'lik bir oranda değer kaybederek Ağustos ayında TRB2 Bölgesinin fiyatı en çok düşen ürünü oldu. Türkiye genelinde de yüzde 8,91 oranında değer kaybeden Çocuk tişört en fazla ucuzlayan ürün oldu.

Öte yandan Yİ-ÜFE’de bir önceki aya göre yüzde 2,77’lik bir artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 45,52 oranında artış oldu. Sektörel bazda aylık olarak elektrik ve gaz sektöründe yüzde 19,53 artış, imalat sektöründe yüzde 1,24 artış, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,72 artış ve su sektöründe ise yüzde 0,90 oranında artış meydana geldi. Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık artış yüzde 9,77'lik oranla enerji grubunda olurken, en yüksek yıllık artış yüzde 59,39'luk oranla enerji grubunda gerçekleşti.

Kaynak: YENİ DOĞU GAZETESİ