Dezavantajlı Bölgelerde Eğitim Fırsatları Yükseliyor

Dernek, açılış öncesinde yerel köylerde psikososyal destek sağlamak üzere çeşitli atölyeler düzenleyerek, travma odaklı çalışmalar yaparak topluma önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor. Dernek Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara, her çocuğun eğitim imkanlarına erişmesinin, gelecek nesiller için büyük bir yatırım olduğunu belirtiyor.

Psikososyal Destek ile Eğitimde Güçlü Bir Adım

Yeni okul, Bitlis'in Yolalan ilçesinde faaliyet gösterecek ve bölgedeki yüzlerce çocuğa eğitim fırsatı sunacak. Açılış öncesinde dernek gönüllüleri, köyleri ziyaret ederek çocuklar ve aileleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Bu süreçte, cinsel istismar, şiddetsiz iletişim ve madde bağımlılığı gibi konularda atölyeler düzenlendi. Ayrıca, kadınlara yönelik sağlık konularında bilgilendirme yapılarak, toplumda farkındalık yaratma amacı güdüldü. Derneğin bu çalışmaları, toplumsal şiddet ve travmaya karşı duyarlılık oluşturmayı amaçlıyor.

Sürdürülebilir Eğitimle Gelecek İnşa Ediliyor

Dünya İnsani Dayanışma Derneği, daha önce birçok bölgede gerçekleştirdiği projelerle tanınırken, Bitlis'teki bu yeni girişim, toplumun eğitim düzeyini yükseltmeyi ve ruh sağlığı konularında önemli farkındalıklar yaratmayı hedefliyor. Doç. Dr. Ayten Zara, bu projelerin, şiddet ve yoksulluğun üstesinden gelmek için eğitim ve toplumsal dayanışmanın ne denli kritik olduğunu vurguladı. Eğitimdeki bu yeni adımlar, bölgedeki çocukların geleceği için umut verici bir ışık olmaya devam edecek.