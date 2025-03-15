Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı eteğindeki 2 bin 300 rakımlı Kışkılı ve Çanakyayla köylerindeki besiciler, yoğun kar, sis ve dondurucu soğukla mücadele ederek yaşamlarını sürdürüyor.

Rakımın yüksek olması nedeniyle yılın yarısından fazlasında kar örtüsünün yerde kaldığı köylerdeki besicilerin mesaileri de zorlu geçiyor.

Yazın yayla ve dağlarda otlattıkları hayvanlarının bakımını kışın ağıllarda yapan besiciler, sırtlarında taşıdıkları yemlerle ve samanlarla hayvanları besliyor.

Varto ilçesinde de Gölyayla ve İçmeler köylerindeki besiciler, tek geçim kaynakları olan hayvanlarının günlük bakımını aksatmamak için tüm zorluklara göğüs geriyor.

"Kışın köyde 12 hane kalıyor"

Kışkılı Köyü Muhtarı Nesim Baytar, AA muhabirine, Süphan Dağı eteğinde yer alan köylerinde kış mevsiminin ağır geçtiğini, zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Köylerinin 40 hane olduğunu ancak hava soğuduğunda bazı ailelerin merkeze gittiğini anlatan Baytar, "Kışın köyde 12 hane kalıyor. Burada 2-3 metre kar yağıyor. Çok fazla kar yağdığı için kapılar kapanıyor, evler yarıya kadar kara gömülüyor. Hayvancılık çok zor oluyor. Kar yağdığı zaman hayvanları dışarıya çıkarmıyoruz." dedi.

Besicilerden Fatih Yoldaşçı ise rakımın yüksekliğinden dolayı kışın köyde hayat şartlarının zorlaştığından bahsetti.

Mayıs ayına kadar karla mücadelelerinin sürdüğünü dile getiren Yoldaşçı, "Kış çetin geçtiği için hayvanlarla uğraşmak da zor oluyor. Kar örtüsü yaklaşık 7 ay yerde kalıyor ve bu zor şartlarda hayvanlara bakmakta zorlanıyoruz. Yem ve saman bitiyor. Yaylalara çıkacağımız günleri bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Çanakyayla köyündeki besicilerden Hamit Akkuş da "Kış şartları bizi zorluyor. Hayvanlarımız kışın 6-7 ay içerde kalıyor. Köyde sıcaklığın sıfırın altında 29 dereceye kadar düştüğünü gördük. Hayvancılığın hem zor hem de rahat yönleri var. Hayvanlarımıza bakmak için kış şartlarıyla mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tek geçim kaynağımız besicilik"

Varto'daki Gölyayla köyünde besicilik yapan Doğan Güldere, köylerinde kar örtüsünün mayıs ayına kadar yerde kaldığını dile getirdi.

Köyün en büyük geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ifade eden Güldere, şöyle konuştu:

"Muş Ovası'nda kar örtüsü buradan iki ay önce eriyor. Kış aylarında çok çile çekiyoruz. Sırtımızda hayvanlar için yem taşıyoruz. Çok masrafımız oluyor ama buna rağmen yine de bu işi yapmak zorundayız çünkü tek geçim kaynağımız besicilik. 100 küçükbaş hayvanım var. Ben, eşim ve bir de kızım var. Yazın biçtiğimiz otlarla hayvanlarımızı besliyoruz."

Besici Muhittin Gedik ise kış mevsiminde zor koşullarda hayvancılık yaptıklarını söyledi.