Wanhaber – Özel

Eski Van Devlet Hastanesi alanına TOKİ marifetiyle yapılan millet bahçesi açılışa hazırlanıyor.

Son olarak Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkalığı ekipleri tarafından otopark yolu asfaltlanan Beşyol Millet Bahçesinin, kısa süre sonra açılışı gerçekleştirilecek.

Kentte oluşan talebin ardından Van Büyükşehir Belediyesinin girişimleri sonucu Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yapılan Beşyol Millet Bahçesi yaklaşık olarak 24 bin metrekarelik alanda kuruldu. Projede 104 araçlık otopark, millet kıraathanesi, çay evi, çocuk oyun alanları, koşu parkuru ve yürüyüş yolları bulunuyor.

Ramazan Çetin