Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu hafta 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimleri gündeme taşıdı. Türkiye'nin daha önceki yıllarda birçok ürünü ihracat ederken, bugün ithal eder hale getirildiğini söyleyen Başkan İlhan, ülkenin her alanda dışa bağımlı hale getirildiğini belirtti.

Milleti içine düştüğü bu sıkıntılı durumdan kurtarmak ve yeni döneme geçiş için Saadet Parti olarak Millet İttifakı'yla seçimlere gireceklerini belirten Başkan İlhan, Vanlıları partilerine katılmaya davet etti.

"ÜLKEMİZ HER ALANDA DIŞA BAĞIMLI HALE GETİRİLDİ"

Seçimlerle ilgili konuşan Başkan İlhan, "14 Mayıs 2023 pazar günü 'Yaşanabilir bir Türkiye'nin başlangıç günü olacaktır.' Ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Ülkemiz de kutuplaşmanın zirve yaptığı, iktidarın kendilerine biat etmeyen herkesi ötekileştirdiği, adaletin yok edildiği, vatandaşların kuru soğana muhtaç olduğu ve geldiğimiz noktada insanlarımızı enkazlar da ölüme terk edişlerinin hafızalarımıza kazındığı 21 yılı geride bırakmak için önümüze bir fırsat gelmiştir.

Buğday ihraç ederken, buğday ithal eden, şeker ihraç ederken, şeker ithal eden, tütün ihraç ederken, tütün ithal eden, hayvan ihraç ederken, hayvan ithal eden, et ihraç ederken, et ithal eden, kısaca en temel ihtiyaçlarımız olan un, şeker, yağ, et, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere otomotivden elektrikli aletlere, bilgisayardan telefona, ham maddeden enerjiye her alanda dışa bağımlı hale getirilen ülkemizin yeniden üreten bir ülke olması için önümüze bir fırsat gelmiştir.

Milyonlarca vatandaşın icralık olduğu elektriklerinin doğalgazlarının kesildiği, esnaflarının ödeyemedikleri çek senetlerinden dolayı icralık olduğu, 18 milyon insanın sosyal yardıma muhtaç hale getirildiği bir dönemi değiştirme fırsatı gelmiştir.

Van'ımızda da 21 yılın sonunda işsizlik zirve yapmış, binlerce insanımız sosyal yardıma muhtaç hale gelmiştir. Milletimizin içine düştüğü bu sıkıntılı durumdan kurtarmak ve yeni döneme geçiş için Saadet Partimiz de Millet İttifakı içinde seçimlere girecektir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu gidişatı değiştirmek için tüm vatandaşlarımızı partimize davet ediyor ve değişimin bir parçası olması için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

"İTHAL EDEN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK"

Ülke genelinde yaşanan sorunların çözümü noktasında yol haritalarının hazır olduğunu belirten Başkan İlhan, "Millet İttifakı olarak 1,5 yıldır, birçok alanda yapacaklarımızı kamuoyuyla paylaştık. Bunları kitapçıklar halinde hazırladık.

Türkiye özellikle son 21 yılda, adaletin yok edildiği, iktidarın kendisinden olmayan her kesimi farklı şeylerle suçladığı ve birçok insanımızı muhtaç hale getirdiği bir dönemdeyiz. Öncelikli olarak her alanda bir işe alımda, mülakatlarda yapılan usulsüzlüklerden tutun, ihalelerde yapılan usulsüzlüklere, bunun yanında israfa, rüşvete, her gün, her an şahit olmaktayız.

Tüm bunları değiştirecek bir anlayışla hareket edeceğiz. Bilindiği gibi ülkede insanlar, sofradaki en temel ihtiyaç olan Ayçiçek yağını, buğdayı Ukrayna'dan, Rusya'dan gemilerle ithal ediyor. Bu bir gerçek olarak artık önümüzdedir. Dünyada yemeklik yağ ihtiyacının %60'ına yakınını, ithal eden bir ülke haline geldik. Dünyanın en zengin coğrafyasında, 20-25 yıl önce kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik. Bugün muhtaç hale geldik.

Bugün kırmızı etin kilosu 250-300 lira bandına geldi. Et ithal eder duruma geldik. Tüm bunları değiştirmenin temelinde de adalet yatıyor. Öncelikli olarak adalet, ikinci olarak üretim alanlarda ciddi bir hamle yapılacak" diye konuştu.

"MİLLET İTTİFAKI BEN YAPTIM OLDU MANTIĞIYLA DEĞİL, ÜLKENİN SORUNLARINI TESPİT ETMİŞTİR"

Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde, her alanda, herkes için adaletin olacağını belirten Başkan İlhan, "85 milyon vatandaş aynı şekilde, adil bir sistemin içerisinde, eğitimden sağlığa, herkes temel ihtiyaçlarına en kısa yoldan ulaştığı bir Türkiye için 6 parti 1,5 yıl önce bir araya geldi. Yapılacaklar, her partinin ilgi birimleri tarafından belirlendi.

Millet İttifakı ben yaptım oldu mantığıyla değil, ülkenin sorunlarını tespit etmiştir, hangi sorun ne şekilde çözülecek bunun plan ve programını yapmıştır. Hazırlıklı olarak gelmektedir. Türkiye'nin tüm problemlerini birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece olarak zaman içerisinde çözecektir. Bu zaman da çok kısa bir zaman olacaktır.

Türkiye'nin içinde bulunduğu bu çıkmaz durumdan kurtarmak için de, yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin de öncülüğünü yapacaktır. Bu anlamda Saadet Partimiz ve diğer partiler, 1,5 yıldır çalışmaktadır. 14 Mayıs'tan sonra milletimizin derdine derman olacağız.

Milletimizin sıkıntılarını, problemlerini, evindeki huzursuzluğu, yaşadığı sıkıntısını, oğlunun, kızının atanamamasını not alıyoruz. Bu sorunlara derman olmak için yola çıkıyoruz. Bu anlamda ülkede diğer partilere on veren vatandaşlara da burada çağrı yapıyoruz.

Saadet Partisi ve Millet İttifakı asla bu ülkenin evlatları arasında bir husumete, bir kutuplaşmaya yol açacak, yol verecek bir işin içinde olmayacaktır. Elbette ki hırsızlık, yolsuzluk yapan varsa da, bunlar adil mahkemelerde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE VAN'DA NASIL BİR ŞEKİLDE SEÇİME GİRECEĞİMİZ NETLEŞMİŞ OLACAK"

Ülkenin her yerine adaleti getirip, vatandaşların sorun ve sıkıntılarına çözüm üreteceklerini söyleyen Başkan İlhan, "Millet İttifakı olarak şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye genelinde bazı illerde birkaç liste ile seçime girip, bu 6 parti değil de, 1-2 parti ile seçime girerek bu sorunu çözmüş olacağız.

Bu anlamda genel merkezlerimiz tarafından gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu anlamda seçim takvimi açıklandı. Önümüzdeki günlerde Van'da da nasıl bir şekilde seçime gireceğimiz netleşmiş olacak. Biz şimdiden Saadet Partisi'nden milletvekili aday adayı olmak isteyen, böyle bir düşüncesi olan var ise, onları partimize davet ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da Saadet Partisi'ne üye olmaya davet ediyoruz" dedi.

