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Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, AK Parti Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Prof.Dr. Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, Dr.Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan'dan oluşan heyeti, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, İl Ocak Başkanı Dursun Nar, MHP İl Başkan Yardımcıları, MHP İlçe Başkanları karşıladı.

MHP İl Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette konuşan İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi: "TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Vahit Kirişci riyasetinde, Ak Parti Milletvekilleri, teşkilatlarını ve Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Fırat Görgel'i partimizde ağırladık. 31 Mart akşamı inşallah Cumhur İttifakı olarak, Büyük bir zaferle Kahramanmaraş'ımızı Cumhur İttifakı renkleri ile donatacağız."

Daha sonra konuşan Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel ise, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak omuz omuza büyük bir zafer kazanacaklarına inandığını ifade etti.