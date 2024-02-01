Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan adayı Arvas, ilk olarak Hak-İş sendikasıyla ve Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) üyeleriyle görüştü.

Büyükşehir adayı Arvas daha sonra kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi’nde esnafla bir araya geldi. Arvas’a AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım, Cumhurbaşkanı başdanışmanı Gülşen Orhan ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Esnafa "hayırlı işler" dileyerek sohbet eden Arvas, talep ve önerileri dinledi, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Esnaflar ve vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Arvas’a, şehrin özellikle hizmetlere ve projelere hasret kaldığı aktarıldı. Arvas, 31 Mart'tan sonra Van’ı hak ettiği yarınlarla ve yerel hizmetlerle buluşturacaklarını söyledi.

“DAHA İYİ, KONFORLU BİR ŞEHİRDE YAŞAMAK HER VANLININ HAKKIDIR”

Kendisine oy veren vermeyen herkesin hizmetkarı olacağını ifade eden Arvas, şunları kaydetti:

"Bu şehrin yeni bir yöne ihtiyacı var. Daha önce denediğimiz, tecrübe ettiğimiz yollar şehrin gelişmesine maalesef katkı sunmadı. Van'ı yerelde hizmetle buluşturacağız. Sizlerin projelerini, taleplerini ve önerilerini her zaman dikkate alacağız. Biz şehrimizin hizmetine talibiz. Şehrimize en güzel hizmeti getireceğiz. Geçmiş dönemde parlamentoda üstlendiğimiz misyon ne ise yine o misyon ve sorumlulukla hareket edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız bize ciddi bir kredi açtı, kendisinin destekleriyle şehrimizi yerel hizmet noktasında çok farklı bir yere taşıyabiliriz. Van’ımızla ilgili birçok güzel düşüncemiz var. Tabi sadece düşünce aşamasında değiliz, projelerimiz de var. Proje ekibimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu projeleri de en kısa sürede basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. El ele verelim şehrimizi yönetelim. Bunu başarabiliriz. Daha iyi, konforlu bir şehirde yaşamak her Vanlının hakkıdır."