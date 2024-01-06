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Başkale’de kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde park halindeki araçlar kara gömülürken, kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu kırsal kesimlerde ise yollar ulaşım kapandı.

Kapanan 38 yerleşim yeri yolunun tekrar ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale Belediyesi ve karayolları ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, Başkale'ye çalışmak için Adana’dan gelen işçiler ise ilk defa karı görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Sabah işe gitmek için uyandıklarında araçlarının üzerini karla kaplandığını ifade eden işçiler, saatlerce araçlarının üzerindeki karı temizlediklerini söylediler.