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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Van Çocuk Hematoloji Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Van Valiliği’nin yürütücüsü olduğu; Van İl Sağlık Müdürlüğü, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Van Tarım Orman Müdürlüğü paydaşlığında, lösemi hastası çocuklara ücretsiz hizmet verecek olan Canıbeg (Canıbek) Kafe Projesi bugün hayata geçti.

Canıbeg Kafe Projesi kapsamında seminerler, çalıştaylar, gezi ve gözlemler, konserler planlanırken, uzun süreli tedavi gerektiren hastalığa karşı çocukların ev sıcaklığı yaşamaları hedefleniyor.

ORHUN: CANIBEG, KARDELEN ÇİÇEĞİ ANLAMINA GELİYOR

Projenin içeriğine dair bilgi aktaran Van Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi – Proje Koordinatörü Dr. Oya Orhun, “Bu proje İçişleri Bakanlığından geçen 2’nci projemiz. Projemizin ismi Canıbeg Kafe, çünkü canıbeg eski Türkçe’de kardelen çiçeği anlamına geliyor. Canıbeg isminin lösemi hastası çocuklarımızın direncini, hastalıkla olan mücadelesini çağrıştırdığını düşünüyoruz.

Projemiz beslenmeye yönelik, gezi ve gözlem etkinlikleri gibi faaliyetlerin yapıldığı bir çalışma. İlerleye süreçte ise lösemili çocuklar bahçesi yaparak dışarıda bir kamelyanın, farklı aromatik bitkilerin, meyve ağaçlarının bulunduğu bir yer olacak. Çocuklarımızın toprağa temas edebilecekleri bir ortamın oluşmasına zemin hazırlamak adına projemizin başka bir ayağıyla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burası şimdilik bir beslenme ofisi olarak değerlendirilecektir” şeklinde konuştu.

Tamamen organik ürünlerle lösemi hastası çocuklara hizmet verecek olan Canıbeg Kafe’nin çıkış amacını anlatan Orhun, “Çocuklarımıza belirli periyotlarda paydaşlarımızın destekleriyle, gıda mühendislerimiz, doktorlarımız, diyetisyenlerimiz çeşitli eğitimler verecek. Bu eğitimler doğrultusunda beslenmeye yönelik özel yiyecekler ve içecekler çocuklarımızla tanıştırılacak. Bugün de konseptimiz, süt, yoğurt, kuru meyve gibi ürünleri içeriyor. Çocuklarımızın bu zorlu süreci daha zinde ve daha sağlıklı geçirmesini sağlamak amacıyla açtığımız Canıbeg Kafe’nin hastanemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Canıbeg Kafe’nin açılış programında konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Biliyorsunuz çocuk hematolojisinde sağlıklı gıda tüketimi önemlidir. Bu vesileyle Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümünde tedavi görmekte olan çocuklarımız için Çocuk Hematoloji Derneğimizin katkılarıyla bir kafe açtık. Bu aslında bir mekandan ibaret değil, burada çocuklarımıza ve ailelerine organik ve daha sağlıklı beslenebilmeleri için eğitimler verilecek. Bu eğitimler tüketebilecekleri gıdalar noktasında bilinçli olmaları adına verilecek” ifadelerini kullandı.

PROJE PAYDAŞLARINA TEŞEKKÜR

Proje paydaşlarına teşekkür eden Rektör Şevli, “Ayrıca organik ürünlere daha kolay erişebilmeleri adına Tarım İl Müdürlüğümüz ve Sağlık İl Müdürlüğümüzün de destekleriyle çocuklarımızın sağlıklı ve içeriği temiz gıdalara erişimi de daha kolay olacak. Yine bu alanda uzman hekimlerimiz tarafından hem çocuklarımıza hem de ailelerine eğitimler verilmiş olacak. Dolayısıyla bu kıymetli projenin çocuklarımızın sağlıklı ve hızlı bir süreç içerisinde iyileşmesine katkısı olacaktır. Ben de projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Sağlık İl Müdürümüz Op. Dr. Muhammed Tosun ile Üniversite Hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman Hocamıza ve tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

KARAMAN: PROJE TÜRKİYE’DE BİR İLK

Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, projenin Türkiye’de ilk olduğuna vurgu yaparak, “Proje Türkiye’de ilk, hastalarımız uzun süreli yatış süreci yaşayan hastalar oluyor, ortalama 5-6 ay hastane süreçleri olabiliyor. Geçmişten beri bu durumlarla da karşılaştığımız için hasta çocukların ve ebeveynlerin daha sağlıklı zaman geçirmelerine katkı sunmak için bu projeyi gerçekleştirdik.

Fiziki şartlarımızın sıkıntısını da göz ününe alarak, Rektör hocamız Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin de desteğiyle şimdilik bu şekilde başladık, yeni binalarımıza da taşındıkça bu projeyi daha da büyüteceğiz. Paydaşlarımızın da katkılarıyla organik ürünlerin devamının sağlanması, hastalarımızın aileleriyle beraber kısa bir süre de olsa keyifli zaman geçirmeleri bizi mutlu edecek, tedavilerine de doğrudan katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde gerçekleşen açılışa YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Burhan Kırıcı, hekimler, çocuklar ve aileleri katıldı. Açılışta, çeşitli etkinlikler de düzenlendi.