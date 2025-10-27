Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Balıkesir'den şiddetli bir deprem haberi geldi.

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 22.48'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5.99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, saha tarama çalışmalarına başladı.