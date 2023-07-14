Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık Binası Konferans Salonu'nde basın mensupları ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Kacır, toplantıda sektör muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Togg'un üretilmesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin katkısı olduğuna vurgu yapan Kacır, şunları söyledi:

Togg üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çok yoğun çalıştık, hem bu elektrikli araçlara ilişkin ÖTV düzenlemelerinin, tabii bunlar bütün markalara nihayetinde uygulanıyor ama asıl olan mobilitede otomotivde bizim elektrikli araçlara geçişimizin hızlı olması. O düzenlemelerde elektrikli araçların desteklenmesine dönük çalışmaları beraber yürüttük.

Hem ilk defa bir sivil projeye kamu alım garantisi sunduk aslında, savunma sanayiinde bu çok yaygın ve Türkiye'de bugünlere gelmesinde savunma sanayinin bu alım garantileri çok büyük bir rol oynadı. Yani çok yüksek ölçekli riskler taşıyan, büyük ölçekli Ar-Ge yatırımları gerektiren işlerde kamunun yatırımcıya sunduğu garantiler, alım garantileri o işlerin oldurulması adına bugüne kadar çok iyi sonuçlar verdi savunma sanayiinde.

“2032'ye kadar Togg, 1 milyon araç üretecek”

Togg projesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki bir yatırıma kamu alım garantisini Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle sunduklarının bilgisini veren Kacır, Togg'da hedefin 2032'ye kadar 1 milyon araç üretimi olduğunu söyledi:

Bir çalışma yaptık kamunun araç ihtiyacıyla ilgili, 15 yıllık aslında bir projeksiyon yaptık ve bu ihtiyacın bir bölümünün yerli marka, milli marka, hem de yeni nesil, çevreci, sıfır emisyonlu, elektrikli otomobille, Togg'la karşılanmasını planladık, 30 bin araçlık bir alım garantisi verdik. Bir yönüyle çok büyük bir destek alım garantisi, ama bir yandan da halen özel sektör yatırımcısının başarı zorunluluğunun kendi üzerinde kaldığı bir model, çünkü nihayetinde bu dönemde, yani bizim kamu olarak 30 bin araç alacağımız bu dönemde 2032'ye kadar Togg, 1 milyon araç üretecek.

Yani aslında üreteceği araçların yüzde 97'sini piyasaya satacak, yüzde 3'ünü biz kamu olarak almış olacağız. Ama tabii o 30 bin araçlık alım garantisi Togg'un finansman imkânlarına çok ciddi katkı sundu.

“Elektrikli araç şarj istasyonu mevzuatı sayesinde şarj istasyonları çok hızlı artıyor”

Kacır, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile elektrikli araç şarj istasyonları üzerinde yeni nesil bir mevzuat çerçevesi oluşturduklarını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu sayede tabii şarj istasyonları çok hızlı artıyor, ben de rakamları yakından takip ediyorum. Biz bir destek programı da yayımladık, Türkiye'de 50'ye yakın bölge kurduk, bu bölgelerde ilçe düzeyinde hedefler belirledik. Özellikle hızlı şarj istasyonlarının kamuoyuna açık olarak kurulması, herkesin yararlanabileceği şekilde işletilmesi çok değerli. Bu hızlı şarj istasyonlarına ilişkin bir destek programı başlattık Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak ve 81 ilin tamamında hızlı şarj istasyonları kurulmasını hedefledik.

Bugüne denk şu anda herhalde bini geçtik, ben tam sayıya da müsaadenizle bakmış olayım. Evet, bin 662 soket, bu bine yakın istasyon demek aslında, bir istasyonda bazen 2 soket oluyor, bazen tek soket oluyor ve neredeyse 81 ilin tamamına şu anda yayılmış durumda.

"2023 sonu itibarıyla 81 ilin tamamına kurulacak"

Bakan Kacır, söz konusu programla bin 571 istasyon kurulacağını belirterek projenin tamamlanması ile tespit ettikleri ilçelere kadar tüm şehirlerarası yollarda şarj istasyonlarının kurulmuş olacağını dile getirdi.

Kacır, şarj istasyonlarının 2023 sonu itibarıyla 81 ilin tamamına yaygınlaşmış olacağını aktararak, “Tabii trafiğin yoğun olduğu, kullanımın yoğun olacağı öngörülen yerlere zaten yatırımcılar doğrudan kendilerinden yatırım yapmak istiyorlar. Biz paketleri oluştururken trafiğin çok yoğun olduğu ve doğrudan yatırımcı talebi bulunan yerlerle trafiğin o kadar yoğun olmadığı ve belki tüketici talebinin 1-2 yıl içerisinde yeşermeye başlayacağı yerleri aynı paketlere koyduk.” dedi.

“Bu yıl elektrikli araç satışları 40 binlere yaklaşacak”

Elektrikli araç satışının geçtiğimiz 3 yıl boyunca her yıl 2 katına çıktığı bilgisini veren Kacır, şunları söyledi:

Yani bu yıl tabii Togg'la birlikte bu yükseliş daha radikal olacak. Çünkü Togg yıl sonuna kadar 20 bin araç aslında bu ön satış kapsamında piyasaya sürmüş olacak. Muhtemelen 20 bin de diğer markaların toplam satışı olacak diye öngörüyoruz. Dolayısıyla bu yıl elektrikli araç satışları 40 binlere yaklaşacak, bu böyle bakılınca geçen yılki rakam tam aklıma değil, ama toplam rakam 10 binin altındaydı.

Dolayısıyla o iki kat iki kat yükselişimiz bu yıl daha da ivmelenmiş olacak ve böyle devam edecek. Çünkü Togg'un da yıldan yıla satış hacimleri yine katlanarak artacak, yani 175 bine 4-5 yıl içinde Togg'un erişmesini öngörüyoruz, tabi tamamı iç pazar olmaz, özellikle Avrupa pazarı Togg'un ihracat hedefi taşıdığı bir pazar.

Kacır, Togg'un bugüne kadar 800'den fazla aracı yollara çıkardığını söyledi.

“BAE, Suudi Arabistan ve Katar'a Togg hediye edeceğiz”

Togg'un, Azerbaycan ve Özbekistan'ın ardından hangi ülkelere hediye edileceği sorusu üzerine Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Malum Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) son Şampiyonlar Ligi finali vesilesiyle geldiklerinde Devlet Başkanına Togg hediyesini arz etmiştik Cumhurbaşkanımızın huzurlarında. Şimdi o hediyeleri inşallah önümüzdeki hafta götüreceğiz, ama malum Körfez gezisi 3 ülke, inşallah 3 ülkeye de Togg hediye edilecek, yani Suudi Arabistan'a ve Katar'a da hediye edilmiş olacak.

Tabii Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki diğer üye ülkeler de inşallah önümüzdeki dönemde bizim için hediye edeceğimiz, Togg'u hediye edeceğimiz diğer adresler olacak.iha