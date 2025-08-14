Bakan Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Memişoğlu, temsilcilerin sorularını da cevapladı.

"Hastanelerin yüzde 95’inden fazlasını depreme dayanıklı hale getirdik"

Hastanelerin yüzde 95’inden fazlasının depreme dayanıklı hale getirildiğini ifade eden Memişoğlu, "Dayanıklı olmayanları da yıkım kararı aldıklarımızı da hemen boşaltıyoruz. Güçlendirme gerekecek veya takviye gelecek hastanelerle ilgili yenileme ve yeniden yapım süreçlerimiz devamlı yapılıyor. Sındırgı’da da mesela yeni hastane yapıyoruz biliyorsunuz. Ona da birkaç hafta içinde inşallah yenisini teslim alacağız. İstanbul da dahil bütün hastanelerimizi depreme dayanıklı hâle getirme çabası içindeyiz ki yüzde 95’in üzerinde getirdik. Hem lojistik anlamında hem sağlık yönetimi anlamında bütün ülkeye İstanbul’a destek verme aşamasında 12-48 saat arasında kendi kendine yetebilir sağlık hizmeti sunar hale getirdik onları. Onlarla ilgili afet planlarımızı revize ettik. Özellikle 2019’daki 5.8 depremi ve asrın felaketinden sonra aldığımız tecrübelerle revize ettik bütün planlarımızı" ifadelerini kullandı.

"Birkaç branş haricinde randevu sorunu yaşanmıyor"

Bakan Memişoğlu, göz, plastik cerrahi, onkoloji ve birkaç tane branş haricinde randevu sorunu yaşanmadığının altını çizerek, "Şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor. Alamayan kişiler de kendi aile hekimine giderse o aile hekimi ona randevu alabilir. Yani esasında aile hekimleri şu anda kendi kontenjanlarının yüzde 20’sini bile kullanmıyor hastanelerde. Eğer ihtiyaç duyuyorsa" dedi.

"Sigarasız şehir olacak, sigarasız bakanlık olacak"

Sigara bırakma konusunda vatandaşlara destek olduklarını ve bu vatandaşları Alo 171 hattına yönlendirdiklerini dile getiren Memişoğlu, "İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda şimdi, aynı kilo boy gibi sahaya çıkıp insanlara sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız. Türkiye’de erkeklerin yüzde 45’i sigara içiyor. Ben şimdi Bakanlıkta da başlattım. Artvin’de de söyledim. Sigarasız şehir olacak, sigarasız bakanlık olacak. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın. Tütün, sigara değil tütün. Hepsine. Elektronik sigara, puf. Hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz yani. Kamu kurumlarına daha gidiyoruz artık. Bilginiz olsun" ifadelerine yer verdi.

"İki tane soruşturma yürütülüyor"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, doktorların e-imzasını kopyalanarak Kırıkkale’de yeşil reçeteli ilaç yazıldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine; "İki tane soruşturma yürütülüyor. Bir tanesi adli soruşturma, biz de idari soruşturmaları yapıyoruz" dedi.

Kemal Memişoğlu, SMA ilaçlarının yerli üretimi ile ilgili olarak ise klinik çalışmaların yıl sonuna doğru başlanacağını duyurdu.