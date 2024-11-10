2025 Yılına Kadar 81 İlde Sosyal Konut Seferberliği

Yeni projeyle birlikte, ev sahibi olamayan ve kiracı olan vatandaşlara yönelik önemli adımlar atılacak.Bakan Kurum, bu projede öncelikli olarak deprem bölgelerindeki kiracıların destekleneceğini belirtti, bu sayede afet sonrası zor durumda kalan ailelerin konut ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Ekonomik durumu zayıf olan ve ev sahibi olma konusunda sorun yaşayan vatandaşlar için yeni sosyal konutlar inşa edileceği müjdesini verdi.

İlk Evim Arsa Projesi ve İş Yeri Projeleri

Ayrıca, İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 694 ilçede talep toplandığını ifade eden Kurum, 2025 yılı Temmuz ayı sonuna kadar bu süreçlerin tamamlanacağını açıkladı. Bunun yanı sıra, Türkiye genelinde 40 farklı il ve ilçede İlk İş Yeri Projesi’nin de yürütüldüğünü belirterek, bu projelerin ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı.